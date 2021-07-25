Premier Lig ekibi Watford, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor

Geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen milli futbolcu için Watford devreye girdi.

Fanatik'in haberine göre; İngiliz kulübü, Okay Yokuşlu ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübü Celta Vigo'nun bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu 16 maçta forma giymişti.

27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.