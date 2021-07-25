MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPremier Lig ekibi Watford, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor
GeriFutbol Premier Lig ekibi Watford, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 25.07.2021 - 17:09 | Son Güncelleme:

Premier Lig ekibi Watford, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Premier Lig ekibi Watford, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak istiyor

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Watford, milli orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için görüşmelere başladı.

Geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen milli futbolcu için Watford devreye girdi.

Fanatik'in haberine göre; İngiliz kulübü, Okay Yokuşlu ve kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol kulübü Celta Vigo'nun bu transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında West Bromwich forması giyen Okay Yokuşlu 16 maçta forma giymişti.

27 yaşındaki futbolcunun kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi