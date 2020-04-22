MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPremier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi
GeriFutbol Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 22:52,Son Güncelleme:

Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Premier Lig ekibi Watford, futbolcu maaşlarını erteledi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig kulübü Watford, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme yapıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Watford, ücret ertelemesi konusunda oyuncularla anlaşmaya varmıştır." denildi.
Anlaşmanın detaylarına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Scott Duxbury, oyunculara teşekkür ederek, "Kulübün iyiliği için böyle bir kararı almakta tereddüt etmediler, onlarla gurur duyabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Premier Lig'de daha önce West Ham United, Southampton ve Sheffield United maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle