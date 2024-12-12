Premier Lig ekibi, Mourinho'nun fesih bedelini ödemeye hazır! Fenerbahçe'ye 5 milyon sterlin

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig takımı Wolverhampton'ın Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile ilgilendiği iddia edildi.

İNGİLİZ EKİBİNDE AYRILIK AN MESELESİ

İngiltere Premier Lig'de 15 maçta 9 puanla küme düşme hattında bulunan Wolverhampton'da Teknik Direktör Gary O'Neil ile yolların ayrılması an meselesi.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; teknik direktör değişimine gitmesi beklenen Wolverhampton'da ilk aday ise Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho.

5 MİLYON STERLİN ÖDEYEMEYE HAZIR

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde 5 milyon sterlinlik bir fesih bedeli bulunduğu ve Premier Lig ekibinin bu parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

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ZOR OLDUĞU VURGULANDI

Portekizli teknik adamı sarı lacivertlilerden koparmanın kolay olmadığı vurgulanırken Fenerbahçe'nin Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde iddialı konumda bulunduğu ve bu durumun Jose Mouriho'nun ayrılışını zorlaştıracağı kaydedildi.