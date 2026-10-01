Premier Lig ekibi, Beşiktaş'ın yıldızı için devrede! Devre arası transfer dönemini bekliyorlar

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Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon devre arasında 14 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Güney Koreli forvet oyuncusu Hyeon-gyu Oh için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz gazeteci Gary Ward'ın haberine göre; Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan ve Premier Lig'de zor günler geçiren Tottenham, devre arasında hücum hattını güçlendirmek amacıyla Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh'u gündemine aldı.

To The Lane And Back'te haberle ilgili yapılan yorumda; Güney Koreli golcünün hava toplarındaki üstünlüğü, hücum bölgesindeki keskin presleri ve ceza sahası içindeki soğukkanlı bitiriciliğiyle tanındığı belirtilirken, İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine de son derece uygun olması nedeniyle Tottenham için harika bir takviye olabileceği ifade edildi. Ayrıca Tottenham'ın eski kaptanı ve kulüp efsanesi Son Heung-min ile Hyeon-gyu Oh arasındaki sağlam ilişkinin, Tottenham'ın Koreli forvete olan ilgisini güçlendirdiği kaydedildi.

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DE ZERBI MUTLAKA FORVET TAKVİYESİ İSTİYOR

Richarlison'un kadro dışı bırakılması, Mathys Tel ve Omar Marmoush'un kanatlarda kullanılması nedeniyle santrfor hattında bütün Dominic Solanke’nin omuzlarına yüklendiği hatırlatılırken; Tottenham teknik direktörü De Zerbi'nin Ocak ayında bu bölgeye mutlaka takviye istediği belirtiliyor.

5 MAÇTA YALNIZCA 2 GOL ATABİLDİLER

Tottenham, 5 haftası geride kalan İngiltere Premier Lig'de topladığı 2 puanla son sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı kulüp ligde oynadığı 5 maçta yalnızca 2 gol kaydedebildi.

BEŞİKTAŞ SATIŞA SICAK BAKMIYOR AMA...

Beşiktaş'ın sezon ortasında oyuncu satışına sıcak bakmadığı ancak Tottenham'ın acil ihtiyacı nedeniyle bonservis konusunda bonkör davranmasıyla bu fikrin değişebileceği kaydedildi.

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29 MAÇTA 15 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Beşiktaş formasıyla bugüne dek 29 resmi maçta görev yapan Oh, 9 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.