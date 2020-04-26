Premier Lig devlerinden Chelsea'de futbolcular ‘indirelim’ dedi, kabul edilmedi

Spor Arena/Efkan BUCAK - Koronavirüs salgını sonrasında ekonomik olarak zor günler geçiren kulüpler, futbolcularıyla maaş indirimi konusunda görüşmelerde bulunurken, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşanıyor... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’de ise durum biraz farklı. Zira Maviler’de yönetim değil, futbolcular indirim için yönetimin kapısını çaldı. Buna karşın ilginç bir durum yaşandı... İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Chelsea’li futbolcuların kulübe yüzde 10’a kadar maaş indirimi teklifi götürdüğü ancak kulüp yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi. Kulüpten yapılan açıklamada; oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri’ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi. Premier Lig’de Aston Villa, West Ham United, Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, Arsenal ise maaş indirimi yapmıştı.

8 BİN KARTON TARAFTAR

Almanya Bundesliga ekibi B.Mönchengladbach, mayısta seyircisiz başlaması planlanan lig maçları için 5 Euro’dan satışa sunduğu karton taraftar için 8 bin sipariş aldı.

DÜNYANIN EN POPÜLER BELARUS KULÜBÜ: SLUTSK!

Milyonlarca futbolsever salgın sürecinde ilgilerini devam eden futbol liglerine kaydırırken, belki de hiç duymadıkları kulüpleri takip eder oldular. Bu olağanüstü halden en çok faydalanan kulüp ise Belarus Süper Ligi’ndeki Slutsk oldu... Mavi beyazlı kulüp, ‘Slut’ ifadesinin İngilizce bir argo kelime olması nedeniyle Birleşik Krallık, Avustralya, Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelerde büyük taraftar grubu toplamış durumda. Avustralyalı futbolsevelerin açtığı ‘FC Slutsk Worlwide’ kulübü kısa sürede 4 bin 700 üyeye ulaşırken, sosyal medyada esprili birçok Slutsk görseli paylaşılmaya başlandı, hatta şarkılar bestelendi. Daha da ilginci, taraftarlar kulübün stadında reklam yayınlatmak için aralarında 3 bin 281 dolar topladı.

PARAMIZI GERİ VER MLB!

Salgın nedeniyle 26 Mart’ta başlaması gereken sezonu erteleyen Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) ve bünyesindeki 30 kulüp, iki taraftarca mahkemeye verildi. Taraftarlar, dava dilekçelerinde, sezonun normal başlama tarihinin üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine karşın ligin

kendilerine, ücretini peşin aldıkları kombine biletler için bir geri ödeme planı sunmadığını dile getirdiler. Davacılardan Matthew Ajzenman, New York Mets Kulübü’nden 20 maçı kapsayan 1730 dolarlık bir paket aldığını, kulübün bu parayı geri ödemeyi reddettiğini belirtti.

AYNI MAÇTA BEŞ ÖLÜM

Şampiyonlar Ligi’ndeki Atalanta-Sevilla maçının Kuzey İtalya’da virüsün yayılmasında büyük rol oynadığı yazılmıştı... Benzer bir vaka haberi ABD’den geldi. Indiana eyaletinde Warren Central ve North Central takımları arasında 6 Mart’ta oynanan basketbol eyalet şampiyonası play-off maçını izleyen 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, ölenlerin yakınlarının ifadeleriyle ortaya çıktı.

ESKİ ORTAĞA BÜYÜK VEFA

Yugoslavya dağıldıktan sonra Sırbistan ve Karadağ arasındaki birlik bir müddet daha devam etmiş 2006’da yollar ayrılmıştı. Ancak iki halk arasındaki gönül bağı halen devam ediyor olacak ki Karadağ Milli Takımı Kaptanı Stevan Jovetic, Sırbistan’a 2 bin koronavirüs testi bağışladı. Eski bir Partizan oyuncusu olan Jovetic, “Sırbistan’da teste ihtiyaç olduğunu duyduğumda bir dakika bile düşünmedim” dedi.

LÜTFEN ARTIK SÖRF YAPMAYIN

Spor organizasyonlarına ara veren Japonya’da amatör sörfçüler denizde antrenmanları sürdürünce sörf federasyonu bir açıklama yayınladı. Plajlar kapalı olsa da sörf yapılabilir alanlarda yoğunluk yaşanırken, Sörf Federasyonu Başkanı Atsushi Sakai “Şu anda en önemli şey evde kalmanız” dedi. Japon sörfçülerin popüler mekanlarından Chiba Valisi Kensaku Morita da “Lütfen artık gelmeyin” mesajı yayımladı.

141 YILLIK KULÜBÜ SALGIN BİTİRDİ

Koronavirüsün salgınının kulüplerdeki etkileri gün geçtikçe artıyor. Hiçbir geliri olmayan birçok kulüp iflasın eşiğine gelirken, Galler’in 141 yıllık kulübü Rhyl teslim bayrağını çekti... Dört kez Galler Kupası’nı kazanan ve bu sezon 2. Lig’de yer alan Rhyl, 141 yıllık varlığını sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Galler Futbol Federasyonu’ndan yardım teklifi gelse de belirtilen rakamın, ihtiyaçları olan 175 bin Pound’u (Yaklaşık 1.5 milyon TL) karşılamadığı belirtildi. Daha önce Slovak ekiplerinden Zilina ve Amerikan Futbol Ligi XFL iflaslarını açıklamıştı.