Premier Lig devleri Zeki Çelik'in peşinden koşuyor! 3 kulüp birden...

Spor Arena Dış Haber - Bu sezon Lille'in Fransa Ligue 1'de kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu Zeki Çelik, Avrupa devlerinin gündeminden düşmüyor. Son iddia ise İngiltere'den geldi...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Zeki Çelik ile Arsenal, Manchester United ve Tottenham ilgileniyor. Mali açıdan zor bir dönemden geçen Lille'in, Christophe Galtier'nin ayrılmasının ardından takımın önemli oyuncularını elden çıkaracağı ve Maignan sonrası Zeki'den de ciddi bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Arsenal'in Bellerin'i bu sezon takımdan göndereceği ve ilk aday olarak da Zeki'yi düşündüğü ifade edildi.

Manchester United'ın ise Wan-Bissaka'ya alternatif aradığı, bu nedenle de Zeki Çelik'in transferini ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

Tottenham'ın da Matt Doherty ve Serge Aurier'den beklediği performansı alamaması nedeniyle milli futbolcuya yöneldiği ifade edildi.

Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan Zeki Çelik için Lille'in 13 milyon sterlinlik teklifi kabul edeceği kaydedildi. 3 Premier Lig kulübünün de milli sağ bekin transferi için istekli olduğu da haber yer alan bir diğer bilgi oldu.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...