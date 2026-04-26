Premier Lig devinden Orkun Kökçü için Beşiktaş'a servet değerinde teklif! Süper Lig rekoru kırılacak

Haberin Devamı

Beşiktaş’ta sezon başında kadroya katılan Orkun Kökçü için Avrupa devleri devreye girdi. Milli orta saha oyuncusunun performansı kısa sürede dikkat çekerken, en ciddi hamlenin İngiltere’den geldiği öğrenildi.

MANCHESTER UNITED'IN ÖNCELİKLİ HEDEFİ!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda köklü değişikliklere gitmeyi planladı ve Orkun’u öncelikli hedeflerden biri olarak belirledi.

Orta sahada Casemiro ile yolların ayrılmasının gündemde olduğu, Ugarte’nin ise belirsizliğini koruduğu süreçte Milli futbolcunun adı listenin üst sıralarına yazıldı.

SÜPER LİG TARİHİNİN EN PAHALI SATIŞI OLABİLİR!

Manchester temsilcisinin, yıldız futbolcu için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi. Daha önce gelen haberlere göre Beşiktaş Yönetimi’nin de benzer seviyede bir bonservis beklentisinin bulunduğu öğrenilmişti.

Haberin Devamı

Transferin bu rakamlarla gerçekleşmesi halinde Orkun Kökçü, Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek.

PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 36 maçta 9 gol ve 9 asist üreterek toplamda 18 gole doğrudan katkı sağladı.