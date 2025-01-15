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PREMIER LİG 21. HAFTA MAÇI: Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Londra derbisi canlı izle!

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#Arsenal#Tottenham#Premier Lig
PREMIER LİG 21. HAFTA MAÇI: Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kuzey Londra derbisi canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 17:53

Arsenal ve Tottenham, İngiltere Premier Lig’in 21. haftada mücadele edecek. Lider Liverpool'un Nottingham Forest deplasmanında puan kaybettiği haftada puan farkını azaltmayı hedefleyen Arsenal, ligde zor zamanlardan geçen Tottenham karşısında 3 puanla dönmek istiyor. Peki Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Arsenal, Premier Lig 21. haftada Arsenal konuk ediyor. Arsenal, Tottenham ile oynadığı son 5 lig maçının 4’ünü kazandı ve ligde oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Tottenham ise son 8 lig maçında 1 kez kazanabildi. İşte Arsenal - Tottenham maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 21. hafta mücadelesinde Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaşıyor.

Merakla beklenen mücadele saat 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Sterling, Havertz, Martinelli.

Tottenham: Kinsky, Porro, Dragusin, Gray, Spence, Bissouma, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Solanke, Son.

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#Arsenal#Tottenham#Premier Lig

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