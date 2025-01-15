PREMIER LİG 21. HAFTA MAÇI: Arsenal - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kuzey Londra derbisi canlı izle!

Haberin Devamı

Arsenal, Premier Lig 21. haftada Arsenal konuk ediyor. Arsenal, Tottenham ile oynadığı son 5 lig maçının 4’ünü kazandı ve ligde oynadığı son 10 maçta yenilmedi. Tottenham ise son 8 lig maçında 1 kez kazanabildi. İşte Arsenal - Tottenham maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig’in 21. hafta mücadelesinde Arsenal ile Tottenham kozlarını paylaşıyor.

Merakla beklenen mücadele saat 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Sterling, Havertz, Martinelli.

Tottenham: Kinsky, Porro, Dragusin, Gray, Spence, Bissouma, Bergvall, Maddison, Kulusevski, Solanke, Son.