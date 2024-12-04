PREMIER LİG 14. HAFTA || Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Arsenal ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Arteta'nın öğrencileri ev sahibini avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla dönmek istiyor. Ruben Amorim ile yoluna devam eden Manchester United ise galibiyet peşinde. İşte Arsenal- Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ve Manchester United, Premier Lig 14. haftada karşı karşıya geliyor. Bu akşam (4 Aralık) oynanacak mücadele saat 23.15'te başlayacak.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.