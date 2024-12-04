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PREMIER LİG 14. HAFTA || Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Arsenal#Manchester United#Premier Lig
PREMIER LİG 14. HAFTA || Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 17:13

Premier Lig 14. haftada dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Arsenal ve Manchester kozlarını paylaşacak. 25 puanda olan Arsenal, ligde 2. sırada yer alıyor. Rakip takım ise 19 puanla 9. sırada bulunuyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki Arsenal- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arsenal- Manchester United maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar...

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Arsenal ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Arteta'nın öğrencileri ev sahibini avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla dönmek istiyor. Ruben Amorim ile yoluna devam eden Manchester United ise galibiyet peşinde. İşte Arsenal- Manchester United maçı canlı yayın bilgisi...

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Arsenal ve Manchester United, Premier Lig 14. haftada karşı karşıya geliyor. Bu akşam (4 Aralık) oynanacak mücadele saat 23.15'te başlayacak.

Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sport 3 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Arsenal#Manchester United#Premier Lig

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