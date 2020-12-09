Predator Orion Masaüstü Bilgisayarlarında HyperX Bellekleri Kullanılacak

HyperX Satış ve Pazarlama Müdürü Larry Gonzales: "HyperX, Acer Predator Orion oyun masaüstü bilgisayarlarının bellek ortağı olmaktan heyecan duyuyor, çünkü iki şirket de oyuncular için en iyi ürünleri sunmaya kararlı. HyperX FURY DDR4, yeni masaüstü bilgisayarlarla kesintisiz bir şekilde çalışıyor. Bu işbirliğiyle, her oyuncunun ihtiyaçlarını karşılayacak üstün performansı sunabiliriz." diyor.

HyperX, PC'ler için olağanüstü performans ve güvenilirlik sağlayacak şekilde tasarlanmış FURY DDR4 belleğini tüm Acer Predator Orion masaüstü bilgisayarlar için sağlayacak. Yüksek hız ve düşük gecikme süresine sahip Intel XMP'ye hazır HyperX FURY DDR4, PC'ler için performans artışı sağlıyor ve tüm oyuncuların beklentilerini karşılamak için hız aşırtmasını kolaylaştırıyor.

Acer Inc., Oyun Ürünleri Pazarlama Direktörü Peter Chang: “Acer olarak birinci sınıf oyun deneyimleri sağlamaya kendimizi adıyoruz ve oyuncular için yenilikçi ve güçlü bellek çözümleri sunmak için HyperX ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Optimize edilmiş sistemler, oyun meraklılarına oyun oynamak ve savaşlarını canlı yayınlamak için performans avantajları sunuyor." diyor.

HyperX daha önce Acer Predator Orion oyun masaüstü bilgisayarları için bir bellek sağlayıcısı olarak Acer'ı desteklediğini duyurmuştu. Acer Predator Orion Masaüstü Bilgisayarlardaki HyperX DDR4 bellek hakkında daha fazla bilgi için predator.acer.com adresini ziyaret edin.

1Bu sayfada listelenen ekstrem hız aşırtma modüllerinin özellikleri, AMD veya Intel sistem donanımınızın özelliklerinin ötesinde olabilir. Bu modüllerin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için tüm sistem bileşenlerinin (ör. CPU, anakart, PSU) dikkatli seçilmesi gerekir.

Bu kitler, XMP Profili 1 için listelenen hızda çalışacak şekilde fabrikada kapsamlı bir şekilde test edilmiş ve doğrulanmıştır. Yedek olarak, daha düşük hızda ikinci bir XMP profili dahil edilmiştir, böylece sisteminiz en yüksek hızları kaldıramazsa yine de harika performans elde edebilirsiniz.