Preacher Curl Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Preacher Curl Hareketi Hangi Kasları Ve Nereyi Çalıştırır

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Preacher curl hareketi, Larry scott tarafından ün kazanan bir egzersiz çeşidi olmaktadır. Scott curl ve preacher curls gibi isimlerle de anılmaktadır. Özellikle erkekler tarafından daha çok yapılan bu hareket kadınların da tercih ettiği hareketlerden biri olarak ifade edilmektedir.



Preacher Curl Nedir?



Preacher curl hareketi, 1965 yılında Larry scott'un ilk Olympia seçilmesi neticesinde sahip olduğu kol boyunun bu egzersiz sayesinde olduğunu söylemesi ile insanlar tarafından ilgi görmeye başlamıştır. Kendine özel sehpasında çeşitli araçlar kullanılarak yapılan bu hareket açık ve kapalı tutuşlarla, çeşitli kasların ayrı ayrı çalışmasını sağlayan bir pazu geliştirme egzersizi olarak ifade edilmektedir.



Preacher Curl Ne İşe Yarar?



Preacher curl egzersizi, pazu oluşturma ve geliştirme hareketi olarak değerlendirilmektedir. Güçlü pazulara sahip olmak isteyenlerin bu egzersizi yapmaları tavsiye edilmektedir. Preacher curl hareketi, güçlü kollara sahip olmak isteyenlerinde çalışacağı egzersizlerden biri olmaktadır.



Preacher Curl Hareketi Nasıl Yapılır?



Preacher curl hareketini yaparken dikkat edilmesi gereken birtakım önemli hususlar bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

Ez bara uygun ağırlıklar takılarak Biceps sehpasına oturulması gerekir.

Kişinin avuç içleri yukarı bakacak şekilde ve omuz genişliğinde Ez bar'a tutunmak gerekir.

Sırt tamamen düz bir konumda sabitlenir.

Sırt sabitlendikten sonra karşıya bakarak sehpadan kolun arka bölümünden destek alıp kol yavaşça yere dik açı olacak şekilde kapatılmalıdır.

Hareketin üst kısmında bicepsler sıkıştırılarak yavaş bir şekilde aşağı inilmesi gerekir.

Bu hareket için 4 set ve 10'ar tekrar yeterli olmaktadır.



Preacher Curl Hareketi Hangi Kasları ve Nereyi Çalıştırır?



Preacher curl egzersizi, kollardaki kasları aktif hale getiren bir hareket olmaktadır. Preacher curl hareketinin vücutta çalıştırdığı kasları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:



Biceps Brachii Short Head: Bu kas, üst kol kasının içinde bulunan kısa kol kası olarak belirtilmektedir. Scapula kemiğinden başlayarak Humerus kemiğinden geçer ve Radius kemiğine bağlanır.

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Biceps Brachii Long Head: Humerus kemiğinden başlayarak Ulna kemiğine dolanan bir kas olmaktadır.

Brachialis: Biceps brachi kaslarının altonda bulunan bir kas olarak bilinmektedir.



Preacher Curl Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Preacher curl hareketini yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunmaktadır. Bunlara sağlık açısından önem verilmesi gerekmektedir. Bu hareketi yaparken öncelikli olarak kolların sabit tutulması önem arz etmektedir. Preacher curl hareketini yaparken kolların indirme, kaldırma ve bekleme sürelerinde kol dik konuma geldiğinde beklenmemesi gerekmektedir. Bunun sebebi ağırlığı dirsek ve önde bulunan kol kemiklerine yüklememektir. Böylece herhangi bir sakatlık oluşumuna sebebiyet verilmeyecektir.



Preacher Curl Hareketine Alternatif Ne Yapılabilir?



Preacher curl hareketi kolları çalıştıran ve pazu oluşumuna katkıda bulunan bir egzersiz olmaktadır. Bu harekete alternatif olarak bu hareketin farklı ekipmanlar kullanılarak yapılanları tercih edilebilmektedir. Bunlar: Ez bar ile yapılan ve düz bar ile yapılan şeklinde olmaktadır.



Preacher Curl Faydaları Var Mıdır?



Preacher curl hareketi kol kaslarını güçlendirerek sağlam ve dayanıklı kollara sahip olmayı sağlamaktadır. Pazulu kollara sahip olmak isteyenler için de estetik bir görüntü olanağı sunmaktadır.