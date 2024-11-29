Prag'da Edin Dzeko ve En Nesyri'nin gecesi: İlkleri yaşadılar! Mourinho, Ancelotti ile farkı kapatıyor

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UEFA Avrupa Ligi beşinci hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Bellona Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Eden Arena'da oynanan müsabakada, Bellona Kayserispor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı.

Kayseri deplasmanında 11'de forma giyen Filip Kostic ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde isimleri olmadığı için Prag deplasmanında yer almazken Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip sebebiyle Slavia Prag karşısında forma giyemedi.

Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 5 ismin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Prag'da sahaya çıkan isimler oldu.

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Jose Mourinho, Filip Kostic'in yerine Mert Müldür, Sofyan Amrabat'ın yokluğunda İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin yerine de Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

KULÜBEYE GERİ DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

SAMET AKAYDİN, AVRUPA LİGİ'NDE İLK KEZ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi.

Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı.

Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

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ERKEN GOLLE GERİ DÜŞTÜ

Slavia Prag maça hızlı başladı. 7. dakikada Chory'nin attığı golle temsilcimiz 1-0 yeni duruma düştü.

DZEKO'DAN ESKİ YILLARINI HATIRLATAN MÜTHİŞ GOL

Fenerbahçe 35. dakikada skora dengeyi getirdi. Sağ kanatta aldığı topu sürerek ceza alanına sokulan Edin Dzeko, içeri çektiği topa sol ayağıyla müthiş vurdu ve ağları sarsarak skora dengeyi getirdi.

38 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız bu golüyle geçmiş yıllardaki gollerini ve performansını hatırlattı.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısındaki ilk isabetli şutunu gole çeviren Edin Dzeko, UEFA Avrupa Ligi'nde Mayıs 2021'den bu yana ilk golünü kaydetti.

Edin Dzeko'nun harika golü pic.twitter.com/Xj2ijxfGlw — Spor Arena (@sporarena) November 28, 2024

SLAVIA'NIN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Ev sahibi ekip 42. dakikada Provod ile golü buldu ancak ofsayttaki oyuncu topun üzerinden atladığı için ofsayt bayrağı havaya kalktı ve gol geçerlilik kazanmadı.

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TADIC'TEN ŞIK ASİST, EN NESYRI'DEN 3 PUANI GETİREN GOL

Kısıtlı bir kadroya Prag'a giden Jose Mourinho 78. dakikada İrfan Can Kahveci ve En Nesyri'yi oyuna aldı. 85. dakikada soldan gelen ortada Tadis arka direkte topu müthiş indirdi, En Nesyri yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve galibiyeti getiren golü kaydetti.

📹 Fenerbahçe'nin En-Nesyri ile bulduğu golpic.twitter.com/9fNnueupsf — Spor Arena (@sporarena) November 28, 2024

Fenerbahçe formasıyla çıktığı son üç UEFA Avrupa Ligi maçında birer gol atan Youssef En-Nesyri, Avrupa kupaları kariyerindeki en uzun serisini yakaladı.

Faslı futbolcu bu sürede Manchester United, AZ Alkmaar ve Slavia Prag'a gol attı.

Fenerbahçe'de 19. maçına çıkan En Nesyri, 6. golünü kaydetti.

JOSE MOURINHO, ANCELOTTI İLE FARKI KAPATTI

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Jose Mourinho, Avrupa kupalarında (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA KonferansLigi) 119. galibiyetini aldı ve bu üç kupada en çokgalibiyeti bulunan Carlo Ancelotti'ye (121 galibiyet) yaklaştı.