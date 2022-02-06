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Pozisyonu bile yoktu ki puanı olsun!

#Fenerbahçe#Başakşehir#Süper Lig
Pozisyonu bile yoktu ki puanı olsun

Maç öncesi Fenerbahçe için kötümser düşünenler haklı çıktı.

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Sezon başından bu yana sıklıkla bölünen ve gerçek bir devre arası olmayan lig, bazı takımların düşük konsantrasyon eşiğinin iyice azalmasına yol açtı. Her ara sonrası lige tekrar dönmek biraz daha zorlaşırken, taraftarın heyecanını canlı tutabilecek bir transfer hamlesi bile olmaması, yeni hocanın bir türlü açıklanmaması, yeni hoca olup olmayacağının bile belli olmaması, beklentilerini gelecek sezona ertelemeye hazır olan taraftarların bile ruhen futboldan kopmasına ve teselliyi basketbolda bulmasına yol açtı.

‘F.BAHÇE FAVORi’ DiYENLER VARDI

Bütün olumsuzluklara rağmen, maça gelecek kadar motive taraftarların sayısı şaşırtıcı şekilde fazlaydı. Maç öncesi, beklentilerini Sivasspor maçının ilk yarısına endeksleyenler, İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe’nin artık toparlanma trendine girdiğini, fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu ve dörtlü savunma olsun, Pereira’nın oynatmadığı oyuncular olsun, her şeyin düzene girdiğini ve Fenerbahçe’nin kendi evinde ve seyircisi önünde oynayacağı bu maçın rahat favorisi olduğunu söyleyebilirdi. Hele ki Başakşehir’in galibiyet hasreti 4 maça çıkmışken ve Altay galibiyetini bir kenara bırakırsak 3 puana uzun zamandır hasret kalmışlarken.

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SiVAS MAÇININ 2. YARISI GiBi

Daha kötümser olanlarsa, Sivasspor maçının ikinci yarısını öne sürerek, Fenerbahçe’nin hâlâ önemli eksiklikleri olduğunu, derli toplu bir Başakşehir’in, hele başında ligde sarı lacivertlileri en iyi tanıyan, daha önce bu kulüpte futbolcu, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev yapmış Emre Belözoğlu varken, Edin Visca’nın yokluğunda bocalasalar bile, yokluğunu takviye etmek için bir hafta hazırlık süresi ve Serdar Gürler takviyesi sonrası bu maçı kazanacağını söyleyebilirdi.

HER DAKiKA OYUNU DAHA DA GERiYE GiTTi

İkinci grup net haklı çıktı. Fenerbahçe’nin maç boyu neredeyse pozisyonu yoktu. Oyuncu değişiklikleriyle futbol pozitif olarak değişeceğine sanki daha da geriye gitti. Fenerbahçe, ikinci yarıya daha etkili başlayan Başakşehir’in baskısına dayanamayıp 61. dakikada gelen Berkay Özcan’ın golüne engel olamazken ve gol sonrası dahi reaksiyon gösteremezken bu sezon Başakşehir’den ikinci mağlubiyetini almış oldu.

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