Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Taşlar yerinden oynayacak Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...Taşlar yerinden oynayacak! Bir devirsona eriyor... Solskjaer, Ronaldo ve yeni teknik adam...#Manchester United
DSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yoldaDSÖ tarih verip uyardı... Salgında asıl kriz yolda! #DSÖ
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Borsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörüBorsa İstanbul rekorlara doymuyor... İşte günün kazandıran sektörü#Borsa İstanbul
Bu sözler çok konuşulacak Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerlerBu sözler çok konuşulacak! Büyük çöküşün ardındaki sır... Hayalet askerler #Afganistan
Ziyarete açıldı İlk kez göreceksiniz...Ziyarete açıldı! İlk kez göreceksiniz...#Atatürk
Gerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdıGerilim tırmanıyor... Tek bir fotoğraf yetti Çin çıldırdı! #Çin
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
Nur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfenNur Tuğba Namlı: Yalan haberlere itibar etmeyin lütfen!#Hakan Ural
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Potanın Perileri'nin kadrosu açıklandı

#Basketbol#TBF#Potanın Perileri
Potanın Perilerinin kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Slovenya ve Polonya maçları için 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Haberin Devamı

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda karşılaşacağı Slovenya ve Polonya maçları için 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Ay-yıldızlılar, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki ilk maçında yarın TSİ 20.00’de deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Milliler gruptaki ikinci maçında ise 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya’yı konuk edecek. Millilerin Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda Polonya ile oynayacağı müsabaka 17.00’de başlayacak.

Milliler, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Slovenya, Polonya ve Arnavutluk ile birlikte D Grubu’nda yer alıyor.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası eleme karşılaşmaları üç adet pencerede oynanacak. İlk pencere 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, ikinci pencere 24-27 Kasım 2022 tarihleri arasında, üçüncü pencere de 9-12 Şubat 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, İsrail ve Slovenya’nın ev sahipliğinde organize edilecek. Turnuvada grup maçlarının İsrail’in Tel Aviv ve Slovenya’nın Koper ile Celje şehirlerinde gerçekleştirileceği açıklanırken, grup maçlarının ardından eleme turu müsabakaları ise Slovenya’nın başkenti Ljubljana kentinde oynanacak.

Haberin Devamı

Potanın Perileri'nin Slovenya ve Polonya maçları kadrosu şöyle;

"Esra Ural Topuz, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Şerife Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş, Kiah Irene Stokes, Melis Gülcan, Pelin Derya Bilgiç, Merve Aydin, Bahar Çağlar Ökten, Gökşen Fitik, Sevgi Uzun"

Potanın Perilerinin kadrosu açıklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Basketbol#TBF#Potanın Perileri

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç