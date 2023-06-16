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Potanın Perileri, Macaristan'ı geriden gelerek yendi! (Macaristan 68-69 Türkiye)

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#Milli Takım#Basketbol#Macaristan
Potanın Perileri, Macaristanı geriden gelerek yendi (Macaristan 68-69 Türkiye)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 16:10

Potanın Perileri, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grubundaki ikinci maçında Macaristan'ı 69-68 mağlup etti.

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2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 2. maçında Potanın Perileri, Macaristan'ı 69-68 mağlup etti.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Macaristan’ı 69-68 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya’da düzenlenen FIBA 2023 Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası’nda ilk galibiyetini aldı. D grubundaki ikinci maçında Stozice Arena’da Macaristan ile karşılaşan milliler, müsabakadan 69-68’lik galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlılar mücadeleye; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Şevval Akalan, Elif Bayram ve Teaira McCowan beşiyle başladı. Milliler, Macaristan karşısında ilk yarıyı 34-26 geride tamamladı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nda Sevgi Uzun 15, Teaira McCowan 14 ve Şevval Akalan 10 sayıyla oynadı. Macaristan'da ise Reka Lelik 18 sayı kaydetti.

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Müsabakayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF Yöneticileri de takip etti.

Milliler, grubun üçüncü mücadelesinde 18 Haziran Pazar günü TSİ 21.45’te Slovakya ile karşılaşacak.

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#Milli Takım#Basketbol#Macaristan

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