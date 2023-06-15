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Potanın Perileri, EuroBasket'e yenilgiyle başladı (Türkiye 63-71 Sırbistan)

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#Eurobasket#Milli Takım#Potanın Perileri
Potanın Perileri, EuroBaskete yenilgiyle başladı (Türkiye 63-71 Sırbistan)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 17:50

EuroBasket Kadınlar D Grubu ilk maçında Türkiye, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, D Grubu’ndaki ilk maçında Sırbistan’a 71-63'lük skorla mağlup oldu.

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Türkiye, Stozice Arena’da Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar karşılaşmaya; Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Şevval Akalan, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCowan beşiyle başladı. Millilerimiz, ilk periyodu 22-21 önde tamamlarken, soyunma odasına Sırbistan 37-33 üstün girdi. 3. periyotta da etkili olamayan milliler final bölümüne 58-52 geride başladı. 4. periyotta da üstünlüğünü sürdüren Sırbistan salondan 71-63 galip ayrıldı.

Millilerde; Teaira McCowan 12, Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut ve Sevgi Uzun da 10'ar sayıyla oynadı. Sırbistan’da ise Yvonne Anderson 17 sayı kaydetti.
Ay-yıldızlılar grubundaki ikinci maçında 16 Haziran Cuma günü TSİ 13.15’te Macaristan ile karşılaşacak.

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#Eurobasket#Milli Takım#Potanın Perileri

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