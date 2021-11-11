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Potanın Perileri elemelere galibiyetle başladı!

#Türkiye#Slovenya#FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri
Slovenya 62 - 78 Türkiye (Maç özeti)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubundaki ilk maçında deplasmanda Slovenya'yı 78-62 mağlup ederek elemelere galibiyetle başladı.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'yı deplasmanda 78-62 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ay-yıldızlı ekip, ilk periyotu 27-14 üstünlükle tamamladı. Etkili savunmasını ikinci çeyrekte de sürdüren milliler, soyunma odasına 46-20 üstünlükle gitti.

Oyunun kontrolünü üçüncü periyotta da kaybetmeyen A Milli Kadın Basketbol Takımı, son çeyreğe 64-38 önde girerken mücadeleyi de 78-62 kazandı.

Milliler gruptaki ikinci maçında 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'ndaki müsabaka 17.00'de başlayacak.

Salon: Kodeljevo
Hakemler: Alexandre Deman (Fransa) Mihkel Manniste (Estonya) Alin Faur (Romanya)
Slovenya: Oblak 21, Baric 4, Friskovec 4, Gorsic 8, Jakovina 8, Debeljak 6, Jelenc, Kroselj 8, Senicar 3
Türkiye: Merve Aydın 10, Pelin Bilgiç 10, Bahar Çağla Ökten 10, Stokes 11, Olcay Çakır Turgut 16, Göksen Fıtık 3, Tuğçe Canıtez 4, Şerife Alperi Onar 5, Esra Ural Topuz 4, Melis Gülcan 4, Manolya Kurtulmuş 1, Sevgi Uzun
1. Periyot: 14-27
Devre: 20-46
3. Periyot: 38-64

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#Türkiye#Slovenya#FIBA 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri

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