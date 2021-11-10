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Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde iddialı

#Potanın Perileri#A Milli Kadın Basketbol Takımı#FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası Elemelerinde iddialı

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Slovenya ve Polonya ile karşılaşacak A Kadın Milli Takımı'nın kaptanı Bahar Çağlar Ökten, tecrübeli ismi Tuğçe Canıtez, oyuncu kurucu Merve Aydın ve şutör gard Sevgi Uzun, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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İşte o açıklamalar...

BAHAR ÇAĞLAR ÖKTEN:  İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ

Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten, elemelere çok iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söylerken, "Türkiye A Kadın Milli Takımı olarak her zaman Avrupa Şampiyonaları, Dünya Şampiyonalarında ve olimpiyatlarda yer alma hedefindeyiz. Bu iki maç da çok önemli. FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bunun için de sahada elimizden geleni yapacağıma inancımız tam. Umarım güzel bir başlangıç yaparız" dedi.

"SLOVENYA'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK VAR"

Slovenya'nın güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Ökten, "Slovenya'yı biliyoruz. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda da aynı grupta olduk. 2 maçta mağlup olduk ve şu an onların iki önemli oyuncusu eksik. Bunu avantaja çevirerek güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Takımın sertliğini ve mücadeleci ruhunu biliyoruz. Bunu bilerek sahaya çıkacağız. Slovenya maçından sonra güzel bir atmosferde Polonya'ya karşı da galip geliriz diye düşünüyorum. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz" diye konuştu.

"UMARIM GENÇ KIZ ÇOCUKLARINA UFAK DA OLSA BİR KATKIM OLUR"

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Öte yandan “Bahar'ın Basketbol Atölyesi” projesi ile genç kızlara deneyimlerini aktaran Ökten, "Proje her sorulduğunda beni heyecanlandırıyor. İkincisini gerçekleştireceğiz. Hayalim ve hedefim benden sonraki nesillere genç kız çocuklarına ufak dokunuşlar sergileyebilmek. Bunu hem saha içinde hem de saha dışında yansıtmak istiyorum. Umarım ufak da olsa bir katkım olur. İkincisini bu ay gerçekleştireceğiz, inşallah güzel bir proje olur" ifadelerini kullandı"

CANITEZ: İKİ MAÇ DA BİZİM İÇİN GÜZEL OLACAK

Tecrübeli oyuncu Tuğçe Canıtez ise, "Slovenya ve Polonya ile iki maç oynayacağız. Slovenya Avrupa Şampiyonası'nda yer alan, iyi bir kadrosu olan takımlardan. Eksikleri olacak gibi gözüküyor. O eksikleri avantaja çevirerek iyi bir sonuçla döneceğiz. Sonrasında taraftarımız önünde İzmit'te Polonya ile karşılaşacağız. İki güzel maç olacak. Rakiplerimiz genç ve dinamik. Bizim de genç bir kadromuz var. Hazırlık süreci çok kısa. Hazırlıklarımıza başladık ve şuan iyi gidiyor. İki maç da bizim için güzel olacak" açıklamasında bulundu.

"LİGDE HEDEFİMİZ YÜKSEK"

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Çok yoğun bir tempo içinde hazırlıklarını sürdüklerini dile getiren Canıtez, "Hem Süper Lig, hem de EuroLeague'de oynamak zor. Geçen sezon pandemi nedeniyle EuroLeague'de bubble yapıyorduk ve o daha kolay oluyordu. Şu an yoğun bir tempo oluyor. Sezon başındayız ama performanslar iyi. Hedeflerimiz yüksek" dedi.

AYDIN: TAKIMIN İYİ BİR ENERJİSİ VAR

Çok önemli iki maça çıkacaklarını ve iki maçı da kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Merve Aydın, "Sezonun hemen başında oynayacağımız böyle önemli maçlarda yüksek konsantrasyon ve enerjiye ihtiyacımız var. Ekip olarak güzel bir enerjiye sahibiz. Önemi maçlar ve son Avrupa Şampiyonası'nda istediğimiz sonuçları alamadık. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İlk maçımızda Slovenya'ya karşı oynayacağız. İyi bir rakiple oynayacağız ve biz de iyi bir takımız. Kazanacağımızı düşünüyorum. Sonrasında İzmit'te seyircimiz önünde Polonya ile karşılaşacağız" şeklinde konuştu.

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"LİGE İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIM, ŞİMDİ DE BAYRAĞIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM"

Basketbola verdiği kısa arada Survivor yarışmasına katılan Aydın, "Basketbolu çok özledim. Döndüğümde de direkt antrenmanlara başlamam da çevremi şaşırttı. Bir hedef koymuştum basketbolu bırakmadım. Farklı bir deneyimdi ve artık orada elde ettiğim tecrübemi buraya yansıtmak istiyorum. Takımım ile lige iyi bir başlangıç yaptım, şimdi de bayrağımız için mücadele edeceğim" diye konuştu.

UZUN: İKİ MAÇA DA HAZIR OLUP GALİP GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

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23 yaşındaki basketbolcu Sevgi Uzun da, iki kritik maça da en iyi şekilde hazırlanacaklarını söylerken, "Slovenya ile zor maça çıkacağız. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Hiçbir maç kolay değil. Yoğun bir tempo içindeyiz. En iyi şekilde maçlara hazırlanarak galibiyetle döneceğimize inanıyorum. Sonrasında İzmit'te Polonya ile oynayacağız. 2'de 2 yaparak güzel bir süreç geçirmek istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor ve onlara ihtiyacımız var. İzmit'te iyi bir atmosferle keyifli bir maç oynayacağımız düşünüyorum" dedi.

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#Potanın Perileri#A Milli Kadın Basketbol Takımı#FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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