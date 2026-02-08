×
Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Güncelleme Tarihi:

Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe Beko
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 17:40

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko evinde Galatasaray'ı 79-77 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası dev derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe Beko, taraftarının önünde Galatasaray'ı ağırladı.

Ataşehir'de oynanan ve nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, son saniyede bulduğu basketle 79-77 kazandı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler üst üste 7. galibiyetine imza attı. Galatasaray ise 4 maç sonra ilk kez kaybetti. 

1.Periyot | Fenerbahçe Beko 13 - 20 Galatasaray MCT Technic
2.Periyot | Fenerbahçe Beko 19 - 13 Galatasaray MCT Technic
3.Periyot | Fenerbahçe Beko 20 - 24 Galatasaray MCT Technic

