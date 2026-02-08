Potadaki derbide kazanan Fenerbahçe Beko!

Haberin Devamı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası dev derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe Beko, taraftarının önünde Galatasaray'ı ağırladı.

Ataşehir'de oynanan ve nefes kesen mücadeleyi sarı-lacivertliler, son saniyede bulduğu basketle 79-77 kazandı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler üst üste 7. galibiyetine imza attı. Galatasaray ise 4 maç sonra ilk kez kaybetti.

1.Periyot | Fenerbahçe Beko 13 - 20 Galatasaray MCT Technic

2.Periyot | Fenerbahçe Beko 19 - 13 Galatasaray MCT Technic

3.Periyot | Fenerbahçe Beko 20 - 24 Galatasaray MCT Technic