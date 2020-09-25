Potada maçlar 12 salonda oynanacak! En az kapasiteli salon...

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin kapasiteli bu salonda çıkacak.



- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada



Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Beko'nun hem Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom ve OGM Ormanspor'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 9 bin 984 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.



- En az kapasiteli salonlar



Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un maçlarını oynayacağı Fethiye Beşkaza Spor Salonu 2 bin 250 kişiyle en az kapasiteli salon olarak öne çıkıyor.

Büyükçekmece Basketbol'un maçlarını yapacağı Gazanfer Bilge Spor Salonu ile Petkimspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak ENKA Spor Salonu da 2 bin 500'er kapasiteye sahip.



Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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