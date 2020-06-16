Potada EuroCup gururu! Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonu iptal edilen ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon mücadele edecek 24 takım dün belli oldu.

Türkiye'yi temsil edecek iki ekipten Frutti Extra Bursaspor 2014'te, Bahçeşehir Koleji de 2017'de kuruldu.

Bursa ekibi gelecek sezon ilk kez bir Avrupa organizasyonunda başarılı olma mücadelesi verecek. Bahçeşehir Koleji ise mart ayında yarı finale kadar yükseldikten sonra salgın dolayısıyla iptal edilen FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki başarısını tekrarlamaya çalışacak.



- "Bursa tam bir spor kenti"



Frutti Extra Bursaspor Başkanı Sezer Sezgin, AA muhabirine, başarılı geçen bir sezonun ardından bu müjdeli haberin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Henüz çok uzun bir tarihleri olmamasına rağmen Bursaspor bayrağını bu seviyeye ulaştırdıklarını belirten Sezgin, şöyle konuştu:

"Bu takımı kurduğum gün, 'En büyük hayalim Avrupa kupaları' demiştim. Verdiğim sözü tutmanın şahsım ve kulübümüz adına mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki sene çok keyifli maçlar izleyeceğiz. Avrupa'da Bursaspor'un ismini duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Orada mücadele edecek kalitede kadro kurmak için çalışmalara şimdiden başladık. Bursa tam bir spor kenti. Futbolda olduğu kadar basketbol kültürünün de var olduğu bir şehir. Tüm kente bu takımın neler başarabileceğini önümüzdeki sene göstereceğiz."



- "Emeklerimizin karşılığını almak gurur veriyor"



Bahçeşehir Koleji Genel Menajeri Alpaslan Aydın ise basketbolda da marka olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Basketbolun yükselen yıldızı olma isteklerini bu organizasyona katılarak taçlandırdıklarını vurgulayan Aydın, "Bu başarıyla beraber basketbola ve gençlere olan yatırımımızı sürdürmüş olduk. Ülke sporuna katkı sağlayacağımız için çok gururluyuz. Türkiye'yi bu seviyede temsil etmek bizim için onur ve gurur verici." dedi.

Aydın, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarı finale kaldıklarını hatırlattı.

Henüz 3'üncü yılda ise bu organizasyona davet edildiklerine değinen Aydın, "Kısa sürede başarı basamaklarını tırmandık. Başarılarımızın sonucu bu. Emeklerimizin karşılığını almak gurur veriyor. Bu sene genç bir kadro kurduk. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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