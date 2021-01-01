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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Potada derbi heyecanı! Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe...

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Potada derbi heyecanı! Galatasaray'ın konuğu Fenerbahçe...
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Potada derbi heyecanı Galatasarayın konuğu Fenerbahçe...

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