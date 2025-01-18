Potada derbi heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı son 9 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, toplamda ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve ilk sırada yer aldı.

Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki sarı-kırmızılıların ise 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son buldu.

Bu sezon 14 müsabakada 10 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 4. sırada bulunuyor.