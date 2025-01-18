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Potada derbi heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe Beko
Potada derbi heyecanı: Galatasaray, Fenerbahçe Bekoyu konuk edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 13:34

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasındaki derbi maçta Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko ile sahasında karşı karşıya gelecek.

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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak derbi müsabakası, saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Ligde oynadığı son 9 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, toplamda ise 14 karşılaşmada 13 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve ilk sırada yer aldı.

Başantrenör Yakup Sekizkök yönetimindeki sarı-kırmızılıların ise 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Anadolu Efes karşısında son buldu.

Bu sezon 14 müsabakada 10 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, 4. sırada bulunuyor.

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi#Galatasaray#Fenerbahçe Beko

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