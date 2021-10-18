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Potada derbi heyecanı... Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#ING Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko
Potada derbi heyecanı... Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak.İki takım da ligde geride kalan 3 maçını galibiyetle tamamlarken, haftaya Anadolu Efes averajla lider, Fenerbahçe Beko ikinci sırada girdi. Ligde oynadıkları son maçlarda Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 78-77 yenerken, Fenerbahçe Beko da Bahçeşehir Koleji'ni 79-78 mağlup etti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Fenerbahçe Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri

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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko maçı ile birlikte Türkiye’deki 1589. resmi maçına çıkacak. Anadolu Efes, bugüne kadar ING Basketbol Süper Ligi’nde 1453, Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda 23, Türkiye Kupası’nda 109, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Kupası’nda iki ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası’nda bir kez mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde 1454. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, ligde bugüne kadar oynadığı 1453 karşılaşmada 1134 galibiyet, 316 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile bugüne kadar oynadığı 163 karşılaşmada 100 galibiyet ve 63 mağlubiyet aldı.

İki ekip arasında ING Basketbol Süper Ligi’nde oynanan 141 karşılaşmanın 85’inde Anadolu Efes galip gelirken, iki takım arasında Türkiye Kupası’nda bugüne kadar oynanan 14 karşılaşmanın 10’u Anadolu Efes, dördü Fenerbahçe Beko lehine sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda bugüne kadar iki takımın yedi randevusunda Anadolu Efes dört galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, 1989-90 sezonunda GSGM Kupası’nda ise Anadolu Efes Fenerbahçe Beko’yu 87-81 yenerek kupayı kazanmıştı.

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Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde ise 14 Ekim Perşembe günü Unics Kazan’ı konuk etti ve karşılaşmayı 80-41 gibi farklı bir sonuçla galip bitirdi. Fenerbahçe Beko'da Marial Shayok 17, Devin Booker 16, Nando De Colo ise 13 sayı üretti. Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague’de dört maç sonunda iki galibiyeti var.

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı üç maçı da galip bitirdi. Fenerbahçe Beko, son olarak 9 Ekim Cumartesi günü konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ni 78-79 ile geçti. Fenerbahçe Beko’da maçın yıldızları 15 sayıyla Nando De Colo ve 12’şer sayıyla Jan Vesely ile Melih Mahmutoğlu oldu.

Fenerbahçe Beko’da Danilo Barthel’in sakatlığı bulunuyor.

BİLET FİYATLARI:

Saha içi A-D-G sıraları: ₺1250
Saha içi B-E-H sıraları: ₺850
Saha içi C-F-J sıraları: ₺750
Localar: ₺400
346 (Açık Loca - yemek dahil): ₺350
Kategori 1: ₺250
Sky Lounge: ₺200
Kategori 2: ₺175
Kategori 3: ₺125
Kategori 4: ₺100
Kategori 5: ₺70
Kategori 6: ₺60
Kategori 7: ₺50
Öğrenci Tribünü: ₺25

FENERBAHÇE ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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 Fenerbahçe Anadolu Efes maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#ING Basketbol Süper Ligi#Anadolu Efes#Fenerbahçe Beko

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