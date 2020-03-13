Potada derbi heyecanı!

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Öznur Kablo 18 galibiyet ve 1 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.



Galatasaray ise 15 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 2. sırada yer alıyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Metro Enerji Salonu'nda yapılan mücadeleyi sarı-lacivertliler 69-66 kazanmıştı.