Potada Başkent derbisi Ankaragücü'nün

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TBL'de şampiyonluk adaylarından MKE Ankaragücü İkon Menkül, yeni transferleri ile çıktığı ilk maçta Ankara derbisini farklı kazandı: 89-67. Ormanspor karşısında ilk yarıda zorlanan Sarı-Lacivertliler, ikinci devrede oyuna ağırlığını koydu ve 22 sayılık farka ulaştı. Başkent ekibi bu sonuçla 12. maçında 8. galibiyetini elde etti.



Brandon Young'ı gönderdikten sonra Juventus Utena'dan İan Miller'ı kadrosuna kadar Ankaragücü'nde Doğukan Sönmez de ilk defa forma giydi. Takımın tecrübeli ismi Muhammed Baygül, 21 sayı ile sahanın en skorer ismi olurken, Elleby de 18 sayı ve 8 ribauntluk katkı yaptı. Miller ilk maçında 8 sayı üretirken 4 de asist yaptı. Ormanspor'da ise 20 sayı atan Ercan Bayrak takımının en skorer ismi oldu.