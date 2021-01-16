MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPossible ve Johan Cruyff Enstitüsü stratejik işbirliğine imza attı!
GeriFutbol Possible ve Johan Cruyff Enstitüsü stratejik işbirliğine imza attı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Possible ve Johan Cruyff Enstitüsü stratejik işbirliğine imza attı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Possible ve Johan Cruyff Enstitüsü stratejik işbirliğine imza attı!
Abone Olgoogle-news

Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetim ajansı Possible, spor dünyasının en saygın eğitim kurumlarından Johan Cruyff Enstitüsü ile stratejik işbirliğine imza attı.

Possible, Johan Cruyff Enstitüsü’nün akademik programlarına katkı sağlayacak ve öğrencilerinin teorik ve pratik gelişimini destekleyecek.

Öğrencilerine ve mezunlarına, bu yeni meslek dalında deneyim kazanmaları için staj ve iş imkanı sunacak. Johan Cruyff Enstitüsü, ülkemizdeki profesyonel sporculara ve spor endüstrisinde söz sahibi olmak isteyen genç liderlere kapılarını açacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle