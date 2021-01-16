Possible ve Johan Cruyff Enstitüsü stratejik işbirliğine imza attı!
Türkiye'nin ilk sporcu kariyer yönetim ajansı Possible, spor dünyasının en saygın eğitim kurumlarından Johan Cruyff Enstitüsü ile stratejik işbirliğine imza attı.
Possible, Johan Cruyff Enstitüsü’nün akademik programlarına katkı sağlayacak ve öğrencilerinin teorik ve pratik gelişimini destekleyecek.
Öğrencilerine ve mezunlarına, bu yeni meslek dalında deneyim kazanmaları için staj ve iş imkanı sunacak. Johan Cruyff Enstitüsü, ülkemizdeki profesyonel sporculara ve spor endüstrisinde söz sahibi olmak isteyen genç liderlere kapılarını açacak.
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