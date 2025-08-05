Porto’nun efsane kaptanı Jorge Costa hayatını kaybetti! Jose Mourinho gözyaşlarını tutamadı: 'Geçmişimin bir parçasıydı!'

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Porto'nun eski kaptanı Jorga Costa, geçirdiği kalp krizinin ardından 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Porto'dan yapılan açıklamada, kulübün antrenman tesislerinde hayatını kaybeden Costa için yarın Dragao Stadı'nda halka açık veda töreni düzenleneceği belirtildi.

Taziye mesajı yayınlayan Portekiz ekibi "Jorge Costa aramızdan ayrıldı. Bizden biri, bir lider, bir kaptan, bir rol model. Porto'nun bir sembolü," ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı sırada Porto'da defans oyuncusu olarak yer alan Costa, 2003'de UEFA Kupası ve 2004'de UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmıştı.

2006'da oyunculuk kariyerine son veren Costa, Braga'da yardımcı antrenörlüğe başlamış son olarak Porto'da genel direktörlük görevinde bulunmuştu.

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MOURINHO'NUN ÜZÜNTÜSÜ

Feyenoord ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sözlerine Costa'nın vefatıyla ilgili konuşarak başladı.

Çok mutsuz olduğunu belirten Portekizli çalıştırıcı, “Benim tarihim ve geçmişimle ilgili bir durum. Kaptanınız olur, lideriniz olur. Önemli olan bant değil, sizin temsil ettiğiniz şeydir. Jorge de öyle birisiydi. Çöpü o topluyor, teknik direktörün işini yapmasını sağlıyordu. Çok üzgünüm, benim geçmişimin bir parçasıydı. Futbolu unutup Jorge Costa’ya odaklanalım. Çocuklarını tanıdığım zaman çok küçüklerdi, şimdi birer yetişkinler. Şimdi burada olsaydı bana ‘Hadi basın toplantını yap, maça odaklan, beni unut ve maçını kazan’ derdi. Yarın ve bugün işime odaklanacağım ve elimden geleni yapacağım ondan sonra ağlayacağım.” ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biliyorum, eğer şimdi konuşabilseydin şunu söylerdin: 'Beyefendi, ağlamayı bırak. Yarın maçın var ve çocuklarının seni hazır ve güçlü görmeye ihtiyacı var.' Sana söz veriyorum Bicho, bunu yapacağım. Huzur içinde yat? Çünkü mirasın bizimle kalacak" sözlerini sarf etti.