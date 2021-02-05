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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 00:52 | Son Güncelleme:

Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı!

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Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı!
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Belenenses kalecisi Kritciuk'la çarpışan Porto oyuncusu Nanu, bir süre hareketsiz şekilde yerde yatmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Portekiz Ligi'nde oynanan maçta Portolu Nanu, Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpıştığı sırada başına sert bir darbe aldı ve uzun süre hareketsiz yerde kaldı.

Nanu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahadaki futbolcular ise göz yaşlarını tutamadı.

Porto'nun savunma oyuncusu Pepe, Nanu'nun durumu hakkında "Ambulanstaki doktorların söylediğine göre Nanu uyandı ve bilinci açıldı" şeklinde açıklama yaptı.

Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı

Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı

Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı

Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı

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