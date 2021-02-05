Portolu Nanu hastaneye kaldırıldı!

Portekiz Ligi'nde oynanan maçta Portolu Nanu, Belenenses kalecisi Stanislav Kritsyuk ile çarpıştığı sırada başına sert bir darbe aldı ve uzun süre hareketsiz yerde kaldı.

Nanu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahadaki futbolcular ise göz yaşlarını tutamadı.

Porto'nun savunma oyuncusu Pepe, Nanu'nun durumu hakkında "Ambulanstaki doktorların söylediğine göre Nanu uyandı ve bilinci açıldı" şeklinde açıklama yaptı.







