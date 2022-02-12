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Porto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga! Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktı

#Porto#Sporting Lizbon#Pepe
Porto - Sporting Lizbon maçında büyük kavga Pepe fitili ateşledi, 5 kırmızı kart çıktı

Portekiz Ligi'nin 22. haftasında Porto ile Sporting Lizbon'un 2-2 berabere kaldığı maçın son anlarından iki takım futbolcuları birbirine girerken toplamda 5 kırmızı kart çıktı.

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Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabakada ekipler sahadan birer puanla ayrılırken son anlarda saha fena karıştı.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve hırçınlığıyla bilinen yıldız savunmacı Pepe, müsabakanın son anlarından hakeme kırmızı kart itirazında bulundu. 

KAVGANIN FİTİLİNİ PEPE ATEŞLEDİ

Daha sonra Sporting Lizbonlu oyuncularla kavga eden Pepe, kırmızı kartla ihraç edilirken iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Çıkan kavganın ardından toplamda 4 kırmızı kart çıkarken Porto'da Pepe, Marchesin; Sporting Lizbon'da ise Joao Palhinha ve Bruno Tabata kırmızı kartla cezalandırıldı.

KAVGA SAHA DIŞINA TAŞTI

Kavga saha dışına da taşarken konuk Sporting Lizbonlu oyuncularla güvenlikle arasında da tartışma yaşandı.

Mücadelenin 49. dakikasında kırmızı kırmızı kart gören Coates ile birlikte Sporting'te ihraç edilen oyuncu sayısı 3 olurken toplam sayı 5 oldu.

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SPORTING UZUN SÜRE 10 KİŞİ OYNADI

Uzun süre 10 kişi kalan rakibini yenemeyen Porto'da golleri Vieira ve Taremi kaydetti. Sporting'e 1 puanı getiren goller ise Fernandes ve Nuno Santos'tan geldi.

Bu skorla 60 puana yükselen Porto, liderliğini sürdürdü. Sporting Lizbon ise 54 puanla ikinci sırada yer aldı.

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