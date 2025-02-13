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Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Porto Roma Avrupa Ligi play-off maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Avrupa Ligi Play-Off#Porto#Roma
Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta Porto Roma Avrupa Ligi play-off maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 17:44

Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kritik mücadelelere sahne olacak. Porto ve Roma, son 16 turu yolunda karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de rövanş mücadelesi öncesi sahadan avantajla ayrılmak istiyor. Peki Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Porto Roma Avrupa Ligi maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Porto ve Roma, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibi Porto, rövanç maçı öncesinde sahadan avantajlı ayrılmak istiyor. Rakip takım ise son 16 yolunda kazanarak ilerlemeyi hedefliyor. İşte Porto - Roma maçı canlı yayın bilgisi...

PORTO ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Porto, Avrupa Ligi play-off aşaması ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Estádio do Dragao'da oynanacak karşılaşma bu akşam (13 Şubat) saat 23.00'te başlayacak.

Heyecanlı karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

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#Avrupa Ligi Play-Off#Porto#Roma

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