Porto - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Porto Roma Avrupa Ligi play-off maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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Porto ve Roma, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekibi Porto, rövanç maçı öncesinde sahadan avantajlı ayrılmak istiyor. Rakip takım ise son 16 yolunda kazanarak ilerlemeyi hedefliyor. İşte Porto - Roma maçı canlı yayın bilgisi...
PORTO ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Porto, Avrupa Ligi play-off aşaması ilk maçında Roma'yı konuk edecek. Estádio do Dragao'da oynanacak karşılaşma bu akşam (13 Şubat) saat 23.00'te başlayacak.
Heyecanlı karşılaşma Tabii Spor ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.