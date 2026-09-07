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Porto Riko 75-71 Türkiye maç özeti (FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası)

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#Potanın Perileri#FIBA Kadınlar Dünya Kupası#Basketbol
Porto Riko 75-71 Türkiye maç özeti (FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 14:24

Potanın Perileri, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Porto Riko’ya 75-71 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası C Grubu 3. ve son maçında Türkiye, Porto Riko'ya 75-71 mağlup oldu.

Bu sonuçla üçüncü yenilgisini yaşayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, grubu 4. ve son sırada tamamladı. Milliler, turnuvaya veda etti.

C Grubu'nu 3. sırada bitiren Porto Riko ise çeyrek final eleme maçı oynamaya hak kazandı.

Gruptaki diğer müsabakada Belçika, Avustralya'yı 80-68 yenerek 3'te 3 yaptı ve zirvede yer alarak direkt çeyrek finale yükseldi. İkinci basamaktaki Avustralya ise çeyrek final elemesi oynayacak.

Porto Riko 75-71 Türkiye maç özeti (FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası)

Boyalı alandan skor üreten Porto Riko karşısında 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sevgi Uzun'un 10 sayı kaydettiği ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

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Başa baş geçen ikinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve topu iyi paylaşarak hücumda etkili olan milliler, 18. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 29-35. Ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 40-37 üstün gitti.

A Milli Takım, karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başladı. Özellikle ribauntlarda Porto Riko'ya üstünlük kuran ve hücumda yüksek yüzdeyle oynayan Türkiye, Elif Bayram'ın pota altından kaydettiği basketle 25. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 43-51. Milli takım, son çeyreğe 58-51 önde girdi.

Dördüncü ve son periyodu 8-0'lık seriyle başlayan Porto Riko, 32. dakikada skoru lehine çevirdi: 59-58. Skor üretmeye devam eden Porto Riko, 37. dakikada farkı 7'ye çıkardı: 67-60. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Pes etmeyen ve farkı 2'ye kadar indiren ay-yıldızlı takımın çabası yeterli olmadı ve Porto Riko, karşılaşmayı 75-71 kazandı.

Porto Riko 75-71 Türkiye maç özeti (FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası)

ELİF BAYRAM SAKATLANDI 

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram, dördüncü çeyreğin başında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

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Maçın 31. dakikasında hücum ribaundu almaya çalıştığı esnada yere düşen Elif, sol bileğinden sakatlandı. Bileğine buz tedavisi uygulanan 24 yaşındaki oyuncu, maçın kalan bölümünü kenardan takip etti.

Salon: Max-Schmelin

Hakemler: Julia Anaya (Panama), Boris Krejic (Slovenya), Alan dos Santos (Brezilya)

Porto Riko: San Antonio 18, Jones, Guirantes 21, Melendez 5, McGee-Stafford 16, Rosado 9, Gonzalez 4, Solis, Pagan 2, Benitez

Türkiye: Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 18, Elif Bayram 13, Elif İstanbulluoğlu, Ayşe Cora Yamaner 3, Tilbe Şenyürek Arslan 9, Derin Erdoğan 8, Melek Uzunoğlu, Esra Ural 4

1. Periyot: 19-20

Devre: 37-40

3. Periyot: 51-58

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Beş faulle çıkan: 39.56 Gökşen Fitik (Türkiye)

 

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#Potanın Perileri#FIBA Kadınlar Dünya Kupası#Basketbol

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