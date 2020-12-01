İngiliz takımlarına rakip olduğu son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanamayan Porto, son galibiyetini Aralık 2016'da Leicester City karşısında almıştı. Manchester City, Avrupa kupalarında Portekiz temsilcileriyle oynadığı yedi maçın sadece birini kaybetti ancak, tek mağlubiyetini son ziyaretinde aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son yedi iç saha maçının altısını kazanan Porto, tek yenilgisini bir başka İngiliz takımı olan Liverpool'dan almıştı. Portekiz temsilcisinin bu sezon galip gelemediği tek karşılaşmadaki rakibi de Manchester City'yidi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı dört maçı da kazanan Manchester City, son üç karşılaşmada kalesini gole kapattı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 2019/20'deki dokuz karşılaşmada sadece iki gole kapama yapabilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nin 2020/21 sezonunda gole çevirme yüzdesi Porto'dan daha yüksek tek takım Gladbach. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sayıda önde top kazanan takım olan Manchester City, gollerinin %30'unu bu top kazanmalar sonucunda kaydetti ve bu şekilde fileleri en fazla havalandıran takım konumunda.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11 çıktığı son 20 karşılaşmada 17 gol atan Sergio Agüero, en son bu sezon Porto'ya karşı ilk 11'de yer almış ve Manchester City'nin maçtaki ilk golünü kaydetmişti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçta da gol sevinci yaşayan Sérgio Oliveira, Kasım 1993'ten bu yana en uzun gol atma serisi yakalayan Portekizli Porto oyuncusu oldu.

Porto Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Porto Manchester City maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.