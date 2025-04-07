Porto maçı sonrası Portekiz, Kerem Aktürkoğlu ile Orkun'u konuşuyor: 'Kramponlarının gözleri varmış gibi! Ciğerlerini patlattı'

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Portekiz Ligi'nin son haftalarında şampiyonluk yarışı kızışırken, önceki gece oynanan maçta Benfica deplasmanda Porto'yu mağlup etti.

PAVLİDİS'TEN HAT-TRİCK

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmada Benfica'nın Yunan forveti Vangelis Pavlidis 1, 42 ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Benfica'nın diğer golünü ise 90+4. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti. Müsabakada Porto'nun golünü ise 81. dakikada Samu Aghehowa attı.

MİLLİ YILDIZLARDAN 2 ASİST

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü müsabakaya ilk 11'de başladı. Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis'in ilk golünde, Orkun Kökçü de Otamendi'nin golünde asist yaptı.

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BENFİCA MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Ligde puanını 68'e çıkartan Benfica maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Porto ise 56 puanda kaldı.

PORTEKİZ YİNE GÜNDEM OLDULAR

Benfica'nın şampiyonluk yarışı için hayati maçta Porto'yu yendiği maça asistleriyle damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün performansları Portekiz medyasında manşetleri süsledi. İşte milli yıldızların ülke basınındaki yansımaları;

A BOLA: RAKİBİNİN CİĞERLERİNİ PATLATTI

A Bola'da milli yıldızlarla alakalı maçtan sonra yayınlanan oyuncu performans değerlendirmelerinde şu ifadeler yer aldı;

Orkun Kökçü: Hibrit modunda hem çalışkan hem de yaratıcıydı, ancak Porto topu kaptığında Alan Varela'nın etkisini ortadan kaldıran her şeyden önce onun birliğiydi ve Arjantinli, Türk'ün bu yönüne şaşırmış görünüyordu. Ancak Samu'nun golünde daha az başarılıydı çünkü Fábio Vieira'nın ilk şutu onu engelledi ancak bunu serbest vuruşta topu Otamendi'ye vererek telafi etti ve skoru 1-4 yaptı.

Kerem Aktürkoğlu: Pavlidis'in gol atması için mükemmel bir orta. 31. dakikada, Carreras kaçtıktan sonra, Türk oyuncu beşinci vitese geçti, Eustáquio'nun ciğerlerini patlattı ve akıllıca bir vuruşla Porto kalesinin sol direğine çarpan topu izledi. Bu pozisyonun verdiği hevesle topu tekrar Pavlidis'e aktardı ama Yunanlı oyuncu direğe nişanladı. Yıkıcı!

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RECORD: TÜRK'TEN YUNAN PAVLİDİS'E ZEHİRLİ ORTA

Record'ta ise Kerem'in Yunan golcü Pavlidis'le işbirliğine vurgu yapılırken, 'Benfica'nın öne geçmesi sadece 40 saniye sürdü. Kırmızılar son üçte birlik bölümde saldırırken, Tomás Araújo ve Pavlidis arasındaki bir kombinasyonla sağ kanadı kullanmada kurnazlık gösterdiler, oyunu sola kaydırmakta hızlı olan Carreras ve Aktürkoğlu, Pavlidis'in golle bitirmesi için Türk'ten zehirli bir ortayla sonuçlanan bir bağlantı kurdu.

O JOGO: KRAMPONLARININ GÖZLERİ VARMIŞ GİBİ

Bir diğer Portekiz basın organı O Jogo'da Kerem ve Orkun performansları tek tek değerlendirildi. Haberde iki milli yıldız için şu ifadeler kullanıldı,

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Orkun Kökçü: Takıma denge kazandırdı ve çoğu zaman görünmez işler yaptı, ancak top ayağına geldiğinde kısa ya da uzun paslarda kalitesini gösterdi. Tek hatası Samu'nun golüyle sonuçlanan pozisyonda Fábio Vieira'nın şutunu durdurmak için zamanında orada olamamasıydı.

Kerem Aktürkoğlu: Kramponlarının gözleri varmış gibi görünüyor. Dengeyi bozan bir pas kalitesi var. Pavlidis'e verdiği pasla skoru açtı ve Yunanlıya bir gol daha hediye edecekti ancak top direkten döndü. 31'inci dakikada yaptığı ustaca oyun hala akıllarda ama top kale direğine çarptı.