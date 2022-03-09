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Porto ve Lyon arasında oynanacak mücadele, Avrupa futbolu için kritik bir öneme sahip olacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde mücadele edecek olan takımı belirleyecek karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Porto Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı detaylar

PORTO LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Porto, Lyon'u konuk edecek. 9 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek.