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Porto Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Porto#Lyon

Porto Lyon maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Daha önce 8 kez karşılaşan Porto ve Lyon arasında 2 kez beraberlik yaşandı. Kalan 6 maçtan 5'ini ise Porto galibiyetle sonuçlandırdı. İki takım en son 31 Temmuz 2021'de hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşma, 5-3 Porto'nun üstünlüğü ile tamamlandı. Peki, Porto Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Porto ve Lyon arasında oynanacak mücadele, Avrupa futbolu için kritik bir öneme sahip olacak. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde mücadele edecek olan takımı belirleyecek karşılaşma, ekran başından canlı izlenebilecek. Peki, Porto Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı detaylar

PORTO LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final mücadelesinde Porto, Lyon'u konuk edecek. 9 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Exxen üzerinden canlı izlenebilecek. 

 

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#Porto#Lyon

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