Porto Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

Portekiz temsilcisi Porto ile İtalyan devi Juventus bu akşam Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda mücadele edecek. Çeyrek final öncesi önemli bir viraj olan bu müsabkanın ayrıntıları da futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Porto Juventus maçının ayrıntıları...

Porto ile Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek. Estadio do Dragao'da oynanacak maçta hakem Del Cerro Grande düdük çalacak. TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Diaz, Taremi, Marega

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Bentancur, Rabiot, McKennier, Chiesa, Ronaldo, Morata