MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriPorto Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları
GeriSpor Porto Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 17.02.2021 - 09:31 | Son Güncelleme:

Porto Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Porto Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları
Abone Olgoogle-news

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto ile Juventus çeyrek finalin kapısını aralamak için karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de gelecek haftalardaki rövanş maçı öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Peki, Porto Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz temsilcisi Porto ile İtalyan devi Juventus bu akşam Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda mücadele edecek. Çeyrek final öncesi önemli bir viraj olan bu müsabkanın ayrıntıları da futbolseverlerce araştırılıyor. İşte, Porto Juventus maçının ayrıntıları...

Porto ile Juventus bu akşam karşı karşıya gelecek. Estadio do Dragao'da oynanacak maçta hakem Del Cerro Grande düdük çalacak. TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Uribe, Oliveira, Corona, Diaz, Taremi, Marega

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Bentancur, Rabiot, McKennier, Chiesa, Ronaldo, Morata

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi