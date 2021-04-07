Porto Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi tarihinde Chelsea'nin başında çıktığı ilk üç eleme turu maçını kazanan ikinci menajer olmak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan sekiz takım arasında en düşük 10 pas üstü akan oyun dizisine sahip ekip Porto. Turnuva boyunca %37 ile topa sahip olan Portekiz temsilcisi, Krasnodar ile birlikte en düşük yüzdeye sahip iki takımdan biri konumunda.

Chelsea, 2013/14'te Jose Mourinho yönetiminde oynaadığı çeyrek finalden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin bu aşamasında mücadele edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finallerde bir Portekiz takımına rakip olduğu tek eşleşmede Benfica'yı turnuvanın dışına itmişti.

Porto stoperi Pepe bu karşılaşmada forma giyerse, Nisan 2014'ten bu yana Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde görev yapan en yaşlı oyuncu olacak.

Bu sezon Porto formasıyla beş Şampiyonlar Ligi golü atan Sergio Oliveira, bir Portekiz takımı adına en yüksek sayıya ulaşan iki isimden biri konumunda. Kupa 1 tarihinde bir Portekiz takımı adına daha fazla gol atan son isim ise 1967/68'de Eusebio. Chelsea ve Ajax formalarıyla ilk 11 çıktığı 17 Şampiyonlar Ligi maçında 14 gole doğrudan katkı sağlayan Hakim Ziyech, ilk 11'de yer aldığı son yedi karşılaşmada altı golde pay sahibi oldu.

PORTO CHELSEA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Porto Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.