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GeriFutbol Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 19:44 | Son Güncelleme:

Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı

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Porto, 16 yaşındaki Benicio Baker-Boaitey'yi kadrosuna kattı
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Portekiz ekibi Porto, İngiltere'nin West Ham United takımından genç futbolcu Benicio Baker-Boaitey'yi transfer etti.

Porto Kulübü, 16 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Baker-Boaitey ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Baker-Boaitey, altyapısından yetiştiği West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalamayı reddetmişti.

Potansiyeliyle İngiliz futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Baker-Boaitey, geçen sezon West Ham United'ın 18 yaş altı takımında görev yapmıştı

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