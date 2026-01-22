Porto 1 puanı Deniz Gül'ün golüyle kurtardı!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Portekiz temsilcisi Porto karşı karşıya geldi.

Doosan Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada Lukas Cerv'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Plzen'de Matej Vydra penaltıya sebep oldu ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Porto, Samu'nun kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve ilk yarı Plzen'in 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin 71. dakikasında Porto'da milli futbolcu Deniz Gül oyuna dahil oldu.

90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kiwior'un ceza sahasına gönderdiği pasta topu sırtı dönük bir şekilde kontrol eden Deniz, savunma oyuncusunun engelleme çabasına rağmen yüzünü kaleye döndü ve sert bir şutla topu ağlara göndermeyi başardı.

🇹🇷 Milli futbolcu Deniz Gül, Viktoria Plzen deplasmanında 90.dakikada attığı şık golle Porto'ya beraberliği getirdi.pic.twitter.com/qyoainAfor — Spor Arena (@sporarena) January 22, 2026

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Porto 14 puana, Viktoria Plzen ise 11 puana yükseldi.

DENİZ GÜL GOL SAYISINI 4'E YÜKSELTTİ

Bu sezon Porto formasıyla 22. maçına çıkan milli futbolcu Deniz Gül, gol sayısını 4'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde: