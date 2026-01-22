×
HABERLERSpor Haberleri

Porto 1 puanı Deniz Gül'ün golüyle kurtardı!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 23:13

Porto, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Viktoria Plzen deplasmanında 1 puanı milli futbolcu Deniz Gül'ün 90. dakikada attığı golle kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile Portekiz temsilcisi Porto karşı karşıya geldi.

Doosan Arena'da oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada Lukas Cerv'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Plzen'de Matej Vydra penaltıya sebep oldu ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Porto, Samu'nun kullandığı penaltı atışından yararlanamadı ve ilk yarı Plzen'in 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Mücadelenin 71. dakikasında Porto'da milli futbolcu Deniz Gül oyuna dahil oldu.

90. dakikada sol kanattan gelişen atakta Kiwior'un ceza sahasına gönderdiği pasta topu sırtı dönük bir şekilde kontrol eden Deniz, savunma oyuncusunun engelleme çabasına rağmen yüzünü kaleye döndü ve sert bir şutla topu ağlara göndermeyi başardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Porto 14 puana, Viktoria Plzen ise 11 puana yükseldi.

DENİZ GÜL GOL SAYISINI 4'E YÜKSELTTİ

Bu sezon Porto formasıyla 22. maçına çıkan milli futbolcu Deniz Gül, gol sayısını 4'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Bologna 2 - 2 Celtic
  • Feyenoord 3 - 0 Sturm Graz
  • Brann 3 - 3 Midtjylland
  • Young Boys 0 - 1 Lyon
  • Malmö FF 0 - 1 Kızılyıldız
  • Freiburg 1 - 0 Maccabi Tel Aviv
  • Fenerbahçe 0 - 1 Aston Villa
  • PAOK 2 - 0 Real Betis
  • Salzburg 3 - 1 Basel
  • Rangers 1 - 0 Ludogorets Razgrad
  • Nice 3 - 1 Go Ahead Eagles
  • Ferencvaros 1 - 1 Panathinaikos
  • Roma 2 - 0 Stuttgart
  • Celta Vigo 2 - 1 Lille
  • Braga 1 - 0 Nottingham Forest
  • Dinamo Zagreb 4 - 1 FCSB

BAKMADAN GEÇME!