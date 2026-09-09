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Porto 0-2 Manchester City maç özeti (Şampiyonlar Ligi)

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Erling Haaland
Porto 0-2 Manchester City maç özeti (Şampiyonlar Ligi)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 00:29

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Porto'yu deplasmanda devirmeyi başardı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Manchester City üst üste şanslar yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremedi.

İngiliz ekibi ilk yarıyı tamamen kontrolü altında götürse de ilk yarı golsüz sona erdi.

Porto 0-2 Manchester City maç özeti (Şampiyonlar Ligi)

İkinci yarıya da oldukça etkili bir giriş yapan Manchester City 47. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen golün ardından Porto birkaç pozisyona girse de bu şansları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın sonuna doğru baskısını arttıran İngiliz ekibi Erling Haaland ile farkı ikiye çıkardı.

Porto 0-2 Manchester City maç özeti (Şampiyonlar Ligi)

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Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Manchester City karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Manchester City bu sonuçla lig aşamasına 3 puanla başlarken, Porto ise sezona puansız girdi.

 

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#Şampiyonlar Ligi#Manchester City#Erling Haaland

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