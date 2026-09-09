Porto 0-2 Manchester City maç özeti (Şampiyonlar Ligi)

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City deplasmanda Porto ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Manchester City üst üste şanslar yakalasa da bu pozisyonları değerlendiremedi.

İngiliz ekibi ilk yarıyı tamamen kontrolü altında götürse de ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya da oldukça etkili bir giriş yapan Manchester City 47. dakikada Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Gelen golün ardından Porto birkaç pozisyona girse de bu şansları değerlendiremedi.

Karşılaşmanın sonuna doğru baskısını arttıran İngiliz ekibi Erling Haaland ile farkı ikiye çıkardı.

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Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Manchester City karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Manchester City bu sonuçla lig aşamasına 3 puanla başlarken, Porto ise sezona puansız girdi.