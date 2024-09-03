Portekizlilerin Kerem Aktürkoğlu şaşkınlığı: 'Benfica'da kısa süre kalıp milyon dolarlık transfer yapar'

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2020 yılında 24 Erzincanspor’dan Galatasaray’a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla toplam 179 maça çıktı. Takımına 46 gol ve 42 asistlik katkı sağlayan milli futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Uzun zamandır Avrupa ekiplerinin radarında olan başarılı kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Benfica ile anlaştı. Portekizli meslektaşlarımız, yıldız futbolcunun son dönemdeki performansı ve Benfica’daki geleceği ile ilgili önemli tespitlerde bulundu.

PORTEKİZLİ GAZETECİLERİN ‘KEREM AKTÜRKOĞLU’ AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

RODRİGO QUERİDO (NOTİCİAS AO MİNUTO):

“BENFİCA, TÜRKİYE’NİN EN İYİ FUTBOL YILDIZLARINDAN BİRİNİ TRANSFER ETTİ”

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi herkes için sürpriz oldu. Benfica, David Neres Napoli'ye gittiğinden beri kanatlarda yaratıcı bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu. Transfer piyasasının kapanmasına az bir süre kala yaratıcı bir oyuncunun takıma gelmesi uzak bir ihtimal olarak görülüyordu. Ancak Benfica, Türkiye'nin en iyi futbol yıldızlarından birini transfer ederek bizi şaşırttı. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da birçok gol ve asistle yıldızlaştı. Onun Benfica'da da parlamasını bekliyorum. Kerem, bu sezonun öne çıkan oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Ayrıca vatandaşı Orkun Kökçü'nün varlığı takıma daha da çabuk uyum sağlamasına yardımcı olacak.

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“KEREM, DEFANS OYUNCULARINA TERÖR ESTİREN ENERJİK BİR OYUNCU”

Kerem, orta sahada ve kanatlarda defans oyuncularına terör estiren enerjik bir hücum oyuncusu. Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çekti. Kanatlarda Kerem ve Di Maria ile atak yapacak olan Benfica, forvet oyuncuları Vangelis Pavlidis ve Zeki Amdouni’yi besleyerek daha da tehlikeli bir takım haline gelecek. Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa futbolunda büyük seviyelere ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Son yıllardaki yükselişi bunun kanıtıdır. Kerem, 22 yaşındayken Türkiye futbolunda 3.Lig’de oynuyordu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, ​​Bayern Münih ya da Juventus gibi rakiplere karşı mücadele verecek. Her şey yolunda giderse Kerem’in Benfica’da çok kısa bir süre kalacağını düşünüyorum. Onun ileride başka bir takıma giderek milyon dolarlık bir transfer yıldızı olacağına inanıyorum.

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MARCO GONÇALVES (O JOGO):

“KEREM, ANGEL Dİ MARİA İLE GÜÇLÜ BİR KOMBİNASYON OLUŞTURACAK”

Kerem Aktürkoğlu, sadece istatistikleri, golleri ve asistleri nedeniyle değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de Benfica için çok iyi bir oyuncu olabilir. Türkiye'de büyük bir kulüpte oynadı ve baskıyla başa çıkmaya alışkındı. Bu durum Benfica için iyi olabilir. Onu Avrupa Şampiyonası’nda Portekiz ile Türkiye arasında oynanan maçtan hatırlıyorum. Portekiz’e karşı çok tehlike yaratmıştı. Benfica’nın kanatlarda Kerem sayesinde daha da hızlı olacağına inanıyorum. Angel Di María, eskisi kadar hızlı değil ama Kerem ile beraber kanatlarda güçlü bir kombinasyon oluşturabilirler. Kerem’in hızı, kanatlarda hızlı bir oyuncuya ihtiyaç duyan Benfica için önemli olacak. Kerem, beklentileri karşılarsa daha yüksek bir rakamla ileride başka bir takıma transfer olabilir. Kerem’in önünde kendini göstereceği önemli zamanlar var.