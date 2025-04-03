Portekizlilerin derbi kabusu: Perreira, Jesus ve Mourinho aynı kaderi paylaşıyor! 3'lü savunma detayı

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Sarı-Kırmızılılar, bu galibiyetle adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise bir kez daha derbiden boynu bükük ayrıldı.

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4. derbiden de mağlup ayrılan Jose Mourinho'nun Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı şanssızlığı sürerken, sarı - lacivertlileri daha önce çalıştıran diğer Portekizli teknik direktörler de benzer bir istikrarsızlık yaşamıştı. Vitor Pereira ve Jorge Jesus dönemlerinde de Fenerbahçe, derbilerde istediği sonuçları almakta zorlanmıştı.

İLK 5' KARŞI GALİBİYET YOK...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon ligin ilk 5 sırasındaki takımlara karşı galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de liderin 3 puan gerisinde, 65 puanla ikinci sırada yer alan Sarı-Lacivertliler, lider Galatasaray, Samsunspor, Beşiktaş ve Eyüpspor'a karşı galibiyet sevinci yaşayamadı.

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İşte o maçlar:

Fenerbahçe - Galatasaray: 1-3

Samsunspor - Fenerbahçe: 2-2

Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0

Eyüpspor - Fenerbahçe: 1-1

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe - Samsunspor: 0-0

DERBİ KARNESİ DE FARKLI DEĞİL





Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda oynadığı 4 derbiyi de kazanamadı. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olan Mourinho'nun öğrencileri, deplasmandaki maçta ise golsüz berabere kaldı. Türkiye Kupası’nda ise sarı-kırmızılı ekibe 2-1 yenilerek, bu sezon ezeli rakibiyle sahasında oynadığı 2. maçı da kaybetmiş oldu. Sarı-Lacivertliler, 15. haftada konuk olduğu Beşiktaş’a karşı da sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Portekizli çalıştırıcı, deplasmanda ve kupada oynanan Galatasaray karşılaşmalarında 3'lü savunma hattı tercih etti.

VITOR PERREIRA (2015-16 & 2021-22)

Kariyeri boyunca derbi maçlarında oldukça başarılı bir grafik çizen Vitor Pereira, aynı istikrarı Fenerbahçe'de sürdüremedi. 2015-16 ve 2021-22 sezonlarında sarı - lacivertlileri çalıştıran Portekizli teknik adam, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 2 farklı dönemde oynadığı 7 karşılaşmada 2 galibiyet alabildi. 3'te beraberlik yaşayan Perreira, geriye kalan 2 mağlubiyetini ise kupa finalinde Galatasaray'a ve ligde Beşiktaş'a karşı yaşadı.

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Vitor Perreira ise Beşiktaş ile 2-2 biten maç haricinden tüm derbilerde 4'lü dizilişi kullandı.

İşte Vitor Perreira'nın derbi maçlarında aldığı sonuçlar;

Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2

Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0

Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0

Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0

Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2

JORGE JESUS (2022-23)

2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus'un da derbi mücadelelerinde yüzü gülmedi. Jesus yönetiminde, Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan sarı - lacivertli ekip, evinde ise 4-2 mağlup olmuştu. Şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a ise hem içerde hem de dışarda 3-0 kaybetmişti.

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Portekizli, söz konusu karşılaşmalarda 3'lü formasyonu tercih ederken, sadece deplasmanda 3-0 kaybedilen Galatasaray'a karşı 4'lü diziliş tercih etmişti.

İşte Jorge Jesus'un derbi maçlarında aldığı sonuçlar;

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0

Fenerbahçe - Galatasaray: 0-3

Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-4

Galatasaray - Fenerbahçe: 3-0