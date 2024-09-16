Portekizlilerden Kerem Aktürkoğlu'na övgüler: 'Taraftarlar şimdiden konuşmaya başladı, hocası çok inanıyor'

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Benfica, Portekiz Ligi’nin 5.hafta karşılaşmasında CD Santa Clara’yı 4-1 mağlup ederek ligdeki iyi gidişatını sürdürdü. Portekiz ekibindeki ilk maçına ilk 11’de başlayan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, 73 dakika sahada kaldı ve göz dolduran futbolunu 1 golle süsledi. Başarılı futbolcu, dikkat çekici oyunuyla teknik direktör Bruno Large’nin gözüne girmeyi başardı. Portekizli meslektaşlarımız, Kerem Aktürkoğlu’nun ilk maçındaki futbolu ve ilk 11’deki yeriyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.

PORTEKİZ MEDYASINDAN ‘KEREM AKTÜRKOĞLU’ AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

MARİO RUİ VENTURA (FLASHSCORE PORTUGAL): “KEREM, TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI’NDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ”

Kerem, Portekizli taraftarlar tarafından pek tanınmıyordu. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e karşı oynadığı için ismi pek de yabancı değildi. Benfica, yaz transfer döneminde olağanüstü haftalar yaşadı. Birçok oyuncu takımdan ayrıldı ve yeni oyuncular geldi. Ayrıca teknik direktör Roger Schmidt de takımdan ayrılan isim oldu. Daha sonra takıma Kerem ve yeni teknik direktör geldi. Kerem, geçen hafta Türkiye Milli Takımı’nda üç gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Benfica’daki ilk maçında ilk 11’de yer aldı ve gol attı.

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“BENFİCA TARAFTARI, ŞİMDİDEN HARRY POTER HAKKINDA KONUŞMAYA BAŞLADI”

Kerem, Benfica kariyerine güzel bir başlangıç yaptı ve taraftarlarla arasında bağlantı kurmaya başladı. Kendi evinde oynarken gol atması taraftarla ilk temasının iyi olmasını sağladı. Benfica taraftarları onu çok iyi tanımıyordu ama şimdi Harry Potter hakkında konuşmaya başladılar. Orkun, Roger Schmidt döneminde Benfica'nın kilit oyuncusu değildi ve kulüpten ayrılma haberlerinin çıkmasıyla birlikte zor zamanlar geçirdi. Ancak Orkun, takımda kaldı ve yeni teknik direktör Bruno Lage'nin ilk maçında Kerem gibi ilk tercih ettiği oyuncu oldu. Kerem ve Orkun, sahada iyi bir bağlantı kurabilirler ama Orkun'un oynayacağı gerçek pozisyonu görmek için beklememiz gerekiyor. Orkun, bu ilk maçta 4-2-3-1 sisteminde defansif orta saha oyuncusu olarak yer aldı.

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ALEXANDRE CANDEİAS (SPORT TV PORTUGAL): “KEREM, BENFİCA’NIN EN ETKİLİ OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK”

Kerem'in Benfica'ya transferi bir anda gerçekleşti. Her şey çok hızlı gelişti ve sanırım Portekiz'de hiç kimse ilk söylentiler ortaya çıkmadan önce bunun gerçekleşmesini beklemiyordu. Taraftarlar, Benfica'nın teknik direktörü olmadığı bir dönemde Kerem ile sözleşme imzalandığı için onun yeni teknik direktörün sistemine uyup uymayacağını merak ediyordu. Kerem, son Avrupa Şampiyonası'nda daha da tanınan ve herkesin Galatasaray'ın yıldızlarından biri olarak gördüğü bir oyuncuydu. Kerem; hücumdaki yetenekleri, her topa hareketlenmesi ve defansa yardımcı olmasıyla Benfica'nın en etkili oyuncularından biri olacağı kesin.

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“KEREM’İN ATTIĞI GOL SİHİRLİ BİR DOKUNUŞTU”

Kerem, Benfica takımının önemli bir parçası olabileceğini en başından beri gösterdi. Yeni bir hocayla ilk maçtı ve Kerem’in ilk 11'de yer alması da önemliydi. Gole gelince; Orkun'un asistinin ardından sihirli bir dokunuş oldu. Ayrıca bu gol Benfica'nın maçta geriye düştüğü bir zamanda geldi ve geri dönüşün başlamasına yardımcı oldu.

“BENFİCA TARAFTARLARININ BASKISI ÇOK BÜYÜK, O YÜZDEN KEREM…”

Kerem’in ilk maçta yarattığı etkiden sonra artık takımın ilk 11'inde yer alacağını düşünüyorum. Ancak tıpkı Galatasaray'da olduğu gibi Benfica taraftarlarının oyuncuları üzerinde kurduğu baskı çok büyük. Bu yüzden Kerem’in her zaman en üst seviyede olması gerekiyor. Kerem ve Orkun, Santa Clara maçında yaptıkları gibi beraber etkili olmaya devam edecekler. Orkun, daha merkezi bir pozisyonda oynadığı için Benfica'nın oyun temposunu belirleyen oyunculardan biri olacak. Orkun, bu rolünde Kerem'in yanı sıra Angel Di Maria ve Vangelis Pavlidis gibi önünde oynayan oyuncularla çok fazla bağlantı kuracak.

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MİGUEL AMARAL (ZEROZERO.PT): “TEKNİK DİREKTÖR BRUNO LARGE, KEREM’E ÇOK İNANIYOR”

Kerem’in transferi ilk başta bence biraz şaşırtıcıydı. Kerem, kimsenin beklemediği ve kulübün yeni bir teknik direktör arayışında olduğu bir zamanda geldi. Benfica için özellikle hücum hattında hareketli bir yaz dönemi yaşandı. Kerem, çok saygı duyulan bir oyuncu. Transfer bedeli düşünüldüğünde gerçekten iyi bir imza olduğuna inanıyorum. Kerem’in ilk maçında attığı gol hiç şüphesiz olumlu işaretlerin bir habercisiydi. Rekabetçi bir oyuncu olduğunu kanıtladı ve gol çok güzel bir bitirişle geldi. Sadece birkaç antrenmandan sonra ilk 11'de yer alması Bruno Lage'in ona çok inandığının bir kanıtıydı. Kerem’in oyununda zayıf nokta olarak gördüğünüz özellikleri Portekiz'deki çalışmalarla daha da geliştireceğine inanıyorum.

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“KEREM, FANTASTİK ORTAMLARDA OYNAMANIN BASKISINA ALIŞKIN”

Kerem'in milli takımda üç gol atmasının ardından beklentilerin yüksek olduğunu, hatta arttığını düşünüyorum. Kerem, takımdaki bir başka hücum yeteneği olarak göze çarpıyor. Kerem’in birçok zorluğu aşarak Galatasaray'a uzanan hikayesi, onun dirençli ve çalışkan bir oyuncu olduğunun kanıtıdır. Kerem, ayrıca büyük bir kulüpte ve fantastik ortamlarda oynamanın baskısına alışkındı. Orkun ve Kerem, çok fazla yeteneğe sahip bir takımda çok önemli parçalar olabilirler. Orkun'un Portekiz'deki ilk sezonu kolay olmadı ama onun yeteneklerinden kimsenin şüphesi yok. Bruno Lage'ın ondan en iyi verimi alacağına inanıyorum ve bu maç da şimdiden çok iyi sinyaller verdi. Benfica, bu sezon çok sayıda maça çıkacak ve tüm kadronun hazır olması gerekiyor. Umarım Türk taraftarlar, ligimizi daha çok izler.