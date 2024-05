Portekizlilerden Jose Mourinho ve Fenerbahçe için flaş yorum: 'Kolay olmayacak, çekici oyun tarzı beklenmemeli, Jorge Jesus...'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimine çevrilmişken gelecek sezon takımın başında olacak teknik direktör de merak ediliyordu. Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile nalaştı. Portekizli gazetecilerden Rodrigo Querido ve Marco Gonçalves, bu flaş gelişmeyi yorumladı.

RODRİGO QUERİDO (NOTİCİAS AO MİNUTO): “JOSE MOURİNHO, TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR ETKİ YARATACAK”

Bu anlaşma Portekiz'de pek çok kişiyi şaşırttı. Son haftalarda José Mourinho'nun Suudi Arabistan'a gidebileceği konuşuluyordu ki kendisi de bu ihtimali hiçbir zaman göz ardı etmedi ve şimdi her zaman heyecan verici olan Türkiye Ligi’ne gitmesine bir adım kaldı. José Mourinho, harika bir isim. O, dünya futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri. Türkiye’de büyük bir etki yaratacak. Avrupa'nın her yerinde basının gözü İstanbul'da olacak. Mourinho, zorlu Fernerbahçe taraftarının yüksek beklentilerini karşılamaya hazır olacak.

“JORGE JESUS DA FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TARAFINDAN SEVİLİYORDU AMA…”

Geçen sezon olduğu gibi Türkiye'de yeni sezonda da çok rekabetçi bir şampiyonluk yarışı olacak. Bir tarafta 100 puan barajını aşan Galatasaray, diğer tarafta ise 2014/15 sezonundan bu yana ellerinden kaçan lig şampiyonluğunu geri kazanmak isteyen Fenerbahçe yer alacak. Mourinho'nun burada stresli bir işi olacak çünkü Süper Lig’de çok fazla iyi oyuncu ve antrenör var. Kolay bir lig değil ve Jorge Jesus, yakın zamanda burasının kolay olmadığını doğruladı. Jorge Jesus, Fenerbahçe taraftarları tarafından çok seviliyordu ama Süper Lig'i kazanamadı ve sonunda Türkiye’den ayrıldı. Türkiye'nin en büyüklerinden biri olan Fenerbahçe gibi bir kulüp için Türkiye şampiyonluğunu kazanmadan geçen on yıl çok uzun bir süre. Mourinho, kulübün taraftarlarının kalbini kazanmak zorunda. Bunu başarırsa, başarıya giden yolu yarılamış olacak.

“MOURİNHO’DAN ÇOK ÇEKİCİ BİR OYUN TARZI BEKLENMEMELİ”

José Mourinho, futbolda iletişim kurma sanatında en iyi ustalaşmış teknik direktörlerden biri. Basın konferansları içerikle dolu ve basına ihtiyaç duydukları şeyi vermek için her kelimeyi nasıl kullanacağını biliyor. Aynı zamanda oyuncularını çok iyi motive ediyor. Gazetecilerle iletişim kurma biçimiyle Jorge Jesus'a benziyor, her zaman söylenmedik bir şey bırakmıyor. Ancak taraftarlar Mourinho'nun çalıştırdığı takımlardan çok çekici bir oyun tarzı beklememeli. Ceza sahası içindeki mücadelelere ve alan savunması yapmaya daha fazla önem veriyor. Defans güvenliğinin yanı sıra José Mourinho'nun takımlarına her zaman eşlik eden bir başka kural da topları geri alacak bir orta saha oyuncusunun varlığıdır. Mourinho, daha sonra hücum gücü yüksek oyuncularıyla daha fazla dikine doğru oynamak isteyecektir.

“MOURİNHO, TÜRKİYE’DE BASKIYLA NASIL BAŞA ÇIKACAĞINI BİLİYOR”

Mourinho, Türkiye'de baskı altında olacak ama bununla nasıl başa çıkacağını biliyor. Çalıştığı her kulüpte kupalar kazanmış bir teknik direktör. En son AS Roma ile Konferans Ligi'ni kazandı. Fenerbahçe'nin istediği seviye dönmesi için Mourinho, kesin bir bahis. Eğer José Mourinho'ya sahipseniz, şampiyon olmak istersiniz. Eğer gelirse, herkes onun Fenerbahçe ile ligi kazanmasını ister. Amacı ligi ve tüm kupaları kazanmak olacaktır. Stadyum neredeyse her zaman dolu, taraftarlar kulüp için deli oluyor ve harika bir atmosfer var. Bu onun için büyük bir meydan okuma olacak.

MARCO GONÇALVES (O JOGO): “FENERBAHÇE’NİN BÜYÜK RAKİPLERİ VAR, MOURİNHO İÇİN KOLAY OLMAYACAK”

Mourinho, bir karar alma zamanı geldiğinden ve işe geri dönmeye hazır olduğundan bahsetmişti. Belki de gerçekten zamanı gelmiştir. Bir süredir Suudi Arabistan'daki bazı kulüplerin kendisiyle ilgilendiğine dair haberler çıkıyordu ancak bu kararı Avrupa'da kalmayı ve burada kazanmaya devam etmeyi tercih ettiğini gösteriyor. Kariyeri kendi yerine konuşuyor çünkü FC Porto ile kariyerine başladığı günden bu yana sadece Tottenham'da hiçbir şey kazanamadı. Tabii ki onun için kolay olmayacak çünkü Türkiye Ligi kolay değil ve Fenerbahçe'nin büyük rakipleri var. Bazıları onu seviyor, bazıları ise onunla başa çıkmakta zorlanıyor. Tabii ki hepimiz Türkiye'de taraftarların futbolu ne kadar sevdiğini ve ne kadar baskı olduğunu biliyoruz ama bence bu onun için bir sorun olmayacak. Daha önce de büyük kulüplerde çok fazla baskı altında kaldı.

