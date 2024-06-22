Portekizliler, Türkiye maçı öncesi endişeli: 'İşler bir anda karışabilir, çok dikkat etmeliyiz, Arda Güler...'

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A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadı'nda grupta aynı puana sahip olan Portekiz ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, zorlu randevudan galibiyetle ayrılması halinde gruptan çıkmayı garantileyen taraf olacak. Dev turnuvayı yakından takip eden Portekizli meslektaşlarımız, her iki ekibin avantajlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazeteciler, mücadelede öne çıkmasını bekledikleri isimleri de aktardı.

PORTEKİZLİ GAZETECİLERİN ‘TÜRKİYE-PORTEKİZ’ MAÇI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ŞÖYLE:

RODRİGO COİMBRA (FLASHSCORE PORTUGAL): “PORTEKİZ’İN MAÇTA ÇOK ZORLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

F Grubu’nun en iyi maçı olacağını düşünüyorum. Türkiye'yi Gürcistan karşısında izlemekten gerçekten keyif aldım. Vincenzo Montella, çok yetenekli bir takım olan bu milli takımla gerçekten iyi bir iş çıkarıyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Orkun Kökçü gibi futbolcuları gerçekten takdir ediyorum ve Portekiz'in maçta çok zorlanacağını düşünüyorum. Yine de Portekiz’in kazanmaya yakın olan taraf olarak görüyorum. Portekiz, üzerindeki bu sorumluluğu yerine getirmelidir çünkü dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan ve bu seviyedeki maçlarda çok fazla deneyime sahip olan oyuncularımız var.

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“39 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN RONALDO’NUN YAPTIĞI İŞLER İNANILMAZ”

Portekiz'de fark yaratabilecek çok sayıda iyi oyuncu var. Sadece bir isimden bahsetmek büyük haksızlık olur. Örneğin; Vitinha, Çekya maçında üst düzey bir oyun ortaya koydu. Bruno Fernandes, mükemmeldi. Rafael Leão ve Diogo Jota ise çok tehlikeliydi. Bu maç için bahsim Diogo Jota üzerine olacak. Her şeyden önce tabii ki Cristiano Ronaldo’dan da bahsetmek istiyorum. Ondan her şeyi bekleyebilirsiniz. C.Ronaldo hakkında söylenebilecek fazla bir şey yok. Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında olmasına rağmen hala yaptığı işler inanılmaz. Maçta hiç beklemediğiniz bir anda onun fark yaratması için tek bir şans yeterlidir.

“ARDA GÜLER’İN NE YAPACAĞI KESTİRİLEMİYOR. PORTEKİZ, ONA ÇOK DİKKAT EDECEK”

Teknik direktör Vincenzo Montella, diğer taraftan futbolcu olmanın da nasıl bir duygu olduğunu çok iyi biliyor. Montella, çok önemli tecrübelere sahip çünkü zamanında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası gibi büyük maçlarda oynadı. Adana Demirspor'daki tecrübesinin Türk futbolundaki gerçekleri tanımasına; sosyal çevreyi ve futbol atmosferini anlamasına olanak sağladığını düşünüyorum. Montella, Türk ekibini organize, rekabetçi ve etkili hale getirdi. Taraftarlar bu sayede daha da mutlu oldu. Zaten yaptığınız işe güven duyduğunuzda başarıya daha yakın olursunuz. Az önce dediğim gibi Türkiye'de çok ilginç yeni oyuncular var. Arda Güler, inanılmaz bir futbolcu. Bu yeni nesil oyuncuların en iyilerinden biri olmak için gereken her şeye sahip. O, ne yapacağı kestirilemeyen bir oyuncu. Portekiz, onun maçtaki hareketlerine çok dikkat edecek. Türkiye'nin oyun sistemi büyük ölçüde ona bağlı ve eminim teknik direktör Roberto Martínez de bunun farkındadır.

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LUİS VARELA DE ALMEİDA (CNN PORTUGAL): “PORTEKİZ, ARDA GÜLER’E AÇIK ALAN BIRAKMAMALI ÇÜNKÜ…”

Kâğıt üzerinde Portekiz'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ama bu bir Avrupa Şampiyonası ve o yüzden her şey olabilir. Türkiye, Gürcistan karşısında çok güçlü ve yetenekli bir takım olduğunu gösterdi. Portekiz, kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmalı. Aksi takdirde işler bir anda karışabilir. Türkiye, güçlü bir takıma sahip. Montella, takımı iyi organize etti ve Türkiye'yi oyun anlamında ülkedeki taraftarların hiç görmediği bir seviyeye taşıdı. Montella'nın bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum. Portekiz savunma hattı Arda Güler'in her hareketine çok dikkat etmek zorunda. Ne oyuncu ama! Portekiz, onun için açık alan bırakamamalı. Çünkü en ufak bir fırsatta Arda Güler’in şut atacağını ve sonunda neler olabileceğini hepimiz biliyoruz.

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“CRİSTİANO RONALDO İÇİN İŞLER ESKİSİ GİBİ DEĞİL AMA YİNE DE FORMDA”

Roberto Martinez'in nasıl bir taktik uygulayacağını kimse kestiremez. Ben sahada Francisco Conceição, Palhinha, Diogo Jota üçlüsünü görmek istiyorum. Bu da Dalot, Leão ve Bernardo Silva'nın ilk 11’de olmayacağı anlamına geliyor. Bu arada Cristiano Ronaldo hakkında söylenecek bir şey yok. O, bu dünyanın gördüğü en iyi oyuncu. 39 yaşındaki Ronaldo için işler eskisi gibi değil ama yine de formda. Ronaldo, güzel bir sezon geçirdi ve Portekiz Milli Takımı’ndaki yerini hak etti.