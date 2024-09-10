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Portekizliler, Kerem Aktürkoğlu'nu yere göğe sığdıramadı: Ağız sulandırıyor | Tüm övgüler ona

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#A Milli Takım#Kerem Aktürkoğlu#İzlanda
Portekizliler, Kerem Aktürkoğlunu yere göğe sığdıramadı: Ağız sulandırıyor | Tüm övgüler ona
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 13:57

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun İzlanda karşısındaki performansı Portekiz basınında geniş yer buldu.

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UEFA Uluslar B Ligi ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız İzlanda’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

12 milyon euro karşılığında Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Aktürkoğlu’nun performansı, Portekiz basınında da manşetleri süsledi.

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RECORD: “AĞIZ SULANDIRIYOR!”

Record, Kerem Aktürkoğlu’nu manşetine taşırken “Kerem Aktürkoğlu ağız sulandırıyor!” başlığını attı. Kerem’in muhteşem bir maç çıkardığını okuyucularına aktaran gazete; Aktürkoğlu’nun ikinci golüne dikkat çekerken, bu performansın oyuncunun moralini arttıracağını yazdı. Ayrıca 25 yaşındaki oyuncunun Benfica’ya moralli bir şekilde geleceğini de haberine ekledi.

O JOGO: “TÜM ÖVGÜLER AKTÜRKOĞLU’NA!”

Portekiz’in bir diğer ünlü gazetesi O Jogo, manşetini yıldız futbolcudan gördü. “Tüm övgüler Kerem Aktürkoğlu’na!” manşetini atan gazete, Türkiye’nin İzlanda’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle mağlup ettiğine dikkat çekti.

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Portekizliler, Kerem Aktürkoğlunu yere göğe sığdıramadı: Ağız sulandırıyor | Tüm övgüler ona

A BOLA: “AKTÜRKOĞLU YANIYOR!”

Portekiz’in önde gelen spor yayın organlarından A Bola da Kerem Aktürkoğlu’nu manşetine taşıdı. “Aktürkoğlu on Fire!” başlığını atan gazete milli oyuncunun performansını överken Aktürkoğlu’nun maçtan sonraki açıklamalarını da haberine taşıdı.

SPORT INFORMA: “KEREM AKTÜRKOĞLU PARLADI!”

Sport Informa da milli futbolcunun performansına kayıtsız kalamadı. “Kerem Aktürkoğlu Parladı!” manşetini atan gazete Türkiye’nin İzlanda’yı Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle 3-1 yendiğine vurgu yaparken bu sonucun A Milli Takımımızı grubunda birinci sıraya taşıdığını da okuyucularıyla paylaştı.

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#A Milli Takım#Kerem Aktürkoğlu#İzlanda

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