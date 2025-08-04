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Portekizliler duyurdu: Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

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#Fenerbahçe#Kerem#Benfica
Portekizliler duyurdu: Kerem Aktürkoğlu sakatlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 19:10

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri yaptığı Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlandığı iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Kerem Aktürkoğl'da yeni bir gelişme yaşandı.

Record'da yer alan habere göre; Kerem'in geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda sağ ayak bileği burkuldu.

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Milli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Nice'e karşı oynamasının beklenmediği belirtildi. Oyuncunun kadroya dahil edilip edilmeyeceği yarın yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Lage'nin, maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısında Aktürkoğlu'nun sağlık durumu hakkında daha net bilgiler vermesi bekleniyor.

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#Fenerbahçe#Kerem#Benfica

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