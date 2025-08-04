Portekizliler duyurdu: Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

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Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Kerem Aktürkoğl'da yeni bir gelişme yaşandı.
Record'da yer alan habere göre; Kerem'in geçtiğimiz gün yapılan antrenmanda sağ ayak bileği burkuldu.
Milli oyuncunun, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Nice'e karşı oynamasının beklenmediği belirtildi. Oyuncunun kadroya dahil edilip edilmeyeceği yarın yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Lage'nin, maç öncesi düzenleyeceği basın toplantısında Aktürkoğlu'nun sağlık durumu hakkında daha net bilgiler vermesi bekleniyor.