
Portekizliler duyurdu: Galatasaray, genç yıldızı renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Renato Nhaga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2026 21:03

Kış transfer döneminde kadrosunu Yáser Asprilla ve Noa Lang ile güçlendiren Galatasaray, bir genç yıldızı daha kadrosuna kattı.

Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmaya devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar gözünü Portekiz'deki gence çevirdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan Renato Nhaga'yı 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Haberde, 18 yaşındaki Gineli oyuncunun resmi imzayı atması için İstanbul'a geleceği yazıldı.

PERFORMANSI VE KARİYERİ 

Alt yapısından yetiştiği Casa Pia'da bu sezon A takıma yükselen merkez orta saha, 21 resmi maçta formayı sırtına geçirdi ve 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Nhaga, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Gine-Bissau Milli Takımı'yla da bugüne dek 6 maça çıktı.

