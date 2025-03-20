Portekizliler Demir Ege için kolaylık istedi, Beşiktaş reddetti!

Haberin Devamı

Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beinsports'un haberine göre; Rio Ave kulübü, 5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu için Beşiktaş'tan indirim talep etti. Beşiktaş ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

Siyah-beyazlılar, oyuncu için önceden belirlenen satın alma opsiyonunda herhangi bir gidilmeyeceğini belirterek, görüşmeleri sonlandırdı.

DEMİR EGE'NİN RIO AVE PERFORMANSI

Rio Ave formasıyla bu sezon 24 maça çıkan genç ön libero, 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

1.93'lük orta saha oyuncusu Portekiz'de gösterdiği başarılı performansın ardından Vincenzo Montella tarafından Macaristan'la oynanacak karşılaşmalar için A Milli Takım'a davet edilmişti.