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Portekizliler Demir Ege için kolaylık istedi, Beşiktaş reddetti!

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#Transfer#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz
Portekizliler Demir Ege için kolaylık istedi, Beşiktaş reddetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 17:15

Portekiz ekibi Rio Ave, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın bonservisi konusunda Beşiktaş'tan kolaylık istedi. Siyah-beyazlılar önceden belirlenen satın alma opsiyonunda herhangi bir indirime gidilmeyeceğini belirterek, görüşmeleri sonlandırdı.

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Sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Beinsports'un haberine göre; Rio Ave kulübü, 5 milyon Euro olan satın alma opsiyonu için Beşiktaş'tan indirim talep etti. Beşiktaş ise bu isteğe olumsuz yanıt verdi.

Siyah-beyazlılar, oyuncu için önceden belirlenen satın alma opsiyonunda herhangi bir gidilmeyeceğini belirterek, görüşmeleri sonlandırdı.

DEMİR EGE'NİN RIO AVE PERFORMANSI

Rio Ave formasıyla bu sezon 24 maça çıkan genç ön libero, 1 gol - 2 asistlik performans sergiledi.

MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

1.93'lük orta saha oyuncusu Portekiz'de gösterdiği başarılı performansın ardından Vincenzo Montella tarafından Macaristan'la oynanacak karşılaşmalar için A Milli Takım'a davet edilmişti.

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#Transfer#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz

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