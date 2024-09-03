×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Portekizli yıldız Joao Mario Beşiktaş’ta

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Joao Mario#Transfer
Portekizli yıldız Joao Mario Beşiktaş’ta
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 07:00

Siyah beyazlılar, 31 yaşındaki Portekizli sol kanat ve kulübü Benfica ile anlaştı. Oyuncu ile daha önce anlaşan siyah beyazlı kulüp dün kulübünü de ikna etti. Portekizli yıldız futbolcunun bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Joao Mario’nun transferini dün bitirdi. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla daha önce anlaşan siyah beyazlılar, kulübü Benfica’yı da ikna etti. Genel sekreter Kaan Şakul ve kulüp danışmanı Brad Friedel’in transferde büyük rol oynadığı öğrenildi. Portekizli oyuncunun bugün İstanbul’da olması bekleniyor. 4 milyon Euro değer biçilen Joao Mario, 2021’de geldiği Benfica’dan önce Inter, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, West Ham gibi kulüplerde oynadı. Yıldız futbolcu, sol açık dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

DEMiR EGE RiO AVE’DE

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ı sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave’ye kiraladı. Öte yandan Lazio Kulübü, kazanç ve harcamalarını dün açıkladı. Roma temsilcisi, Ciro İmmobile’nin bonservisi için Beşiktaş’tan 2 milyon Euro aldığını bildirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Joao Mario#Transfer

BAKMADAN GEÇME!