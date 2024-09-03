Portekizli yıldız Joao Mario Beşiktaş’ta

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Beşiktaş, uzun süredir peşinde koştuğu Joao Mario’nun transferini dün bitirdi. 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla daha önce anlaşan siyah beyazlılar, kulübü Benfica’yı da ikna etti. Genel sekreter Kaan Şakul ve kulüp danışmanı Brad Friedel’in transferde büyük rol oynadığı öğrenildi. Portekizli oyuncunun bugün İstanbul’da olması bekleniyor. 4 milyon Euro değer biçilen Joao Mario, 2021’de geldiği Benfica’dan önce Inter, Sporting Lizbon, Lokomotiv Moskova, West Ham gibi kulüplerde oynadı. Yıldız futbolcu, sol açık dışında merkez orta saha ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor.

DEMiR EGE RiO AVE’DE

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz’ı sezon sonuna kadar Portekiz ekibi Rio Ave’ye kiraladı. Öte yandan Lazio Kulübü, kazanç ve harcamalarını dün açıkladı. Roma temsilcisi, Ciro İmmobile’nin bonservisi için Beşiktaş’tan 2 milyon Euro aldığını bildirdi.